Fatih Terim'i Takımın Başına Getiren Al Shabab'tan Taraftarlarına Büyük Jest

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6 Ocak günü Al Fayha ile oynayacakları kupa maçında çeşitli ödüller dağıtacağını açıkladı. Ödüller arasında teknik direktörleri Fatih Terim ile tanışma şansı ve birçok teknolojik ürünün yanı sıra bir otomobil de yer alıyor.