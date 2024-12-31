Fatih Terim'i Takımın Başına Getiren Al Shabab'tan Taraftarlarına Büyük Jest
Fatih Terim'i Takımın Başına Getiren Al Shabab'tan Taraftarlarına Büyük Jest
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6 Ocak günü Al Fayha ile oynayacakları kupa maçında çeşitli ödüller dağıtacağını açıkladı. Ödüller arasında teknik direktörleri Fatih Terim ile tanışma şansı ve birçok teknolojik ürünün yanı sıra bir otomobil de yer alıyor.
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Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz teknik direktörleri arasında yer alan Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yeni bir maceraya başlamıştı.
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Suudi kulüp Al Shabab, Terim ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını ifade etmiş, resmi imzalar atılmıştı.
71 yaşındaki tecrübeli isim, 6 Ocak'ta siyah-beyazlı ekiple ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanırken takımdan taraftarlarına müjdeli bir haber geldi.
Kulüp, Al Fayha karşılaşmasını yerinden takip edecek olanlara çekilişle çeşitli ödüller dağıtılacağını duyurdu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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