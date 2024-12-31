Önce Bıyık Şimdi de Saç: Gabriel Sara'dan Sizi Şaşkınlığa Uğratacak Karar

Futbolcular, sahada olduğu kadar tarzlarıyla da ilgi odağı. Yıldız isimler, yeni saç stilleri, farklı imaj denemeleri derken, hayranlarının gözünde sadece birer sporcu değil, stil ikonuna da dönüşüyorlar. Bu kez tarz değişikliğiyle gündeme gelen isim ise Galatasaray’ın yıldızı Gabriel Sara!