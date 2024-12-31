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Önce Bıyık Şimdi de Saç: Gabriel Sara'dan Sizi Şaşkınlığa Uğratacak Karar

Önce Bıyık Şimdi de Saç: Gabriel Sara'dan Sizi Şaşkınlığa Uğratacak Karar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
31.12.2024 - 20:27

Futbolcular, sahada olduğu kadar tarzlarıyla da ilgi odağı. Yıldız isimler, yeni saç stilleri, farklı imaj denemeleri derken, hayranlarının gözünde sadece birer sporcu değil, stil ikonuna da dönüşüyorlar. Bu kez tarz değişikliğiyle gündeme gelen isim ise Galatasaray’ın yıldızı Gabriel Sara!

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiltere Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle karosuna kattığı Gabriel Sara, bu zamana kadar gösterdiği performansla taraftarından tam not aldı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiltere Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle karosuna kattığı Gabriel Sara, bu zamana kadar gösterdiği performansla taraftarından tam not aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün bu sezon zirveye çıkmasındaki en etkili isimlerden biri olan 25 yaşındaki orta saha, yeni yıla yepyeni bir saç modeliyle girmeyi tercih etti.

Sarı-kırmızılı kulübün bu sezon zirveye çıkmasındaki en etkili isimlerden biri olan 25 yaşındaki orta saha, yeni yıla yepyeni bir saç modeliyle girmeyi tercih etti.

Geçtiğimiz günlerde bıyıklarını kesen Brezilyalı, bu kez de kıvırcık saçlarına veda etti.

Geçtiğimiz günlerde bıyıklarını kesen Brezilyalı, bu kez de kıvırcık saçlarına veda etti.

Yeni tarzı birçok yorumu beraberinde getirdi. 👇

Yeni tarzı birçok yorumu beraberinde getirdi. 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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