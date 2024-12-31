Galatasaraylı Taraftarların Tartışma Konusu: Mauro Icardi'nin Sözleşmesi Dondurulmalı mı?
Galatasaraylı Taraftarların Tartışma Konusu: Mauro Icardi'nin Sözleşmesi Dondurulmalı mı?
Ülkesi Arjantin'de bulunan Galatasaraylı Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında mayıs ayında sahalara döneceğini dile getirmişti. Takımın önemli golcüsü hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Haber, sosyal medyada tartışma yarattı.
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Galatasaray'ın Tottenham maçında sakatlığa kurban giden yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin sahalara nasıl döneceği herkesin merak konusuyken, geleceğe dair çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
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Yeni Açık'ın haberinde, Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferlerin kadroya katılabilmesi için Arjantinli golcüsünün sözleşmesini askıya alabileceği ifade edildi.
Taraftarlar da bu iddia karşısında sosyal medyada adeta ikiye bölündü 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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