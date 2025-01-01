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Dedublüman Grubunun “Sana Güvenmiyorum” Parçasının Yeni Versiyonlarını Yapan Müzisyen!

Dedublüman Grubunun “Sana Güvenmiyorum” Parçasının Yeni Versiyonlarını Yapan Müzisyen!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.01.2025 - 17:26

İçerik Devam Ediyor

Dedublüman grubu ile Aleyna Tilki’nin beğenilen düeti “Sana Güvenmiyorum” henüz yayınlanmadan dahi bir kesidiyle dillere pelesenk olmuştu. Şarkının yayınlanması ile kısa sürede milyonlarca izlenme geldi. @tolgahanbas adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan müzisyen de şarkıyı 4 farklı grubun yorumladığı bir içerik üretti. Gelin detaylara geçelim. Bu versiyonlara da bayılacağınıza eminiz!

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Müzisyen Tolgahan Baş, Metallica, Duman, Seksendört ve Athena tarzında parçayı yeniden yorumladı.

Müzisyen Tolgahan Baş, Metallica, Duman, Seksendört ve Athena tarzında parçayı yeniden yorumladı.

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Her birine ayrı ayrı bayıldık! Bakalım sizlerin favorisi hangisi olacak? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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