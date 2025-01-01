Dedublüman Grubunun “Sana Güvenmiyorum” Parçasının Yeni Versiyonlarını Yapan Müzisyen!

Dedublüman grubu ile Aleyna Tilki’nin beğenilen düeti “Sana Güvenmiyorum” henüz yayınlanmadan dahi bir kesidiyle dillere pelesenk olmuştu. Şarkının yayınlanması ile kısa sürede milyonlarca izlenme geldi. @tolgahanbas adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan müzisyen de şarkıyı 4 farklı grubun yorumladığı bir içerik üretti. Gelin detaylara geçelim. Bu versiyonlara da bayılacağınıza eminiz!