Dedublüman Grubunun “Sana Güvenmiyorum” Parçasının Yeni Versiyonlarını Yapan Müzisyen!

Dedublüman grubu ile Aleyna Tilki’nin beğenilen düeti “Sana Güvenmiyorum” henüz yayınlanmadan dahi bir kesidiyle dillere pelesenk olmuştu. Şarkının yayınlanması ile kısa sürede milyonlarca izlenme geldi. @tolgahanbas adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan müzisyen de şarkıyı 4 farklı grubun yorumladığı bir içerik üretti. Gelin detaylara geçelim. Bu versiyonlara da bayılacağınıza eminiz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müzisyen Tolgahan Baş, Metallica, Duman, Seksendört ve Athena tarzında parçayı yeniden yorumladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her birine ayrı ayrı bayıldık! Bakalım sizlerin favorisi hangisi olacak? Yorumlarda buluşalım!
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.