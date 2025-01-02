Evrenden Beklediğimiz Performans: Yılbaşı Gecesi 12 Üzüm Ritüelini Yapanların Evlilik Teklifi Aldığı Anlar

2023’te ortaya çıkan yılbaşı gecesi 12 üzüm yeme ritüeli, yapanların sonuç aldığını söylemesiyle birlikte 2024’te daha da çok rağbet gördü. Gece 12’de yeni yıla girerken masanın altına girerek 12 üzümü dilek tutarak yiyenler bu yıl o anları goygoy olsun diye kayda aldı ve sosyal medya bu anlarla dolu. Dileriz ki 2025 herkes için dileklerinin kabul olduğu bir yıl olur!

Şimdiyse üzümleri yedikleri anda evlenme teklifi alan iki şanslı kadının videosuyla karşısınıdayız. Eğer üzüm ritüelini yapmadıysanız bir tık pişmanlık yaşayacaksınız bizden söylemesi. Gelin detaylara geçelim.