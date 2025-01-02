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Evrenden Beklediğimiz Performans: Yılbaşı Gecesi 12 Üzüm Ritüelini Yapanların Evlilik Teklifi Aldığı Anlar

Evrenden Beklediğimiz Performans: Yılbaşı Gecesi 12 Üzüm Ritüelini Yapanların Evlilik Teklifi Aldığı Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.01.2025 - 10:25

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2023’te ortaya çıkan yılbaşı gecesi 12 üzüm yeme ritüeli, yapanların sonuç aldığını söylemesiyle birlikte 2024’te daha da çok rağbet gördü. Gece 12’de yeni yıla girerken masanın altına girerek 12 üzümü dilek tutarak yiyenler bu yıl o anları goygoy olsun diye kayda aldı ve sosyal medya bu anlarla dolu. Dileriz ki 2025 herkes için dileklerinin kabul olduğu bir yıl olur!

Şimdiyse üzümleri yedikleri anda evlenme teklifi alan iki şanslı kadının videosuyla karşısınıdayız. Eğer üzüm ritüelini yapmadıysanız bir tık pişmanlık yaşayacaksınız bizden söylemesi. Gelin detaylara geçelim.

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Videoların ikisi de evrenin mesajları kabul etme konusunda şov yaptığına dair kanıt niteliğinde olmuştu.

Videoların ikisi de evrenin mesajları kabul etme konusunda şov yaptığına dair kanıt niteliğinde olmuştu.

İşte o anlardan biri 👇

Üzümleri yedikleri anda evlenme teklifi alan kadınlar için 2025 harika bir başlangıç yapmıştı.

Üzümleri yedikleri anda evlenme teklifi alan kadınlar için 2025 harika bir başlangıç yapmıştı.

Ve biri daha 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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