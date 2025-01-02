Sesi ve Yeteneğiyle Kendine Hayran Bırakan Minik Zehra Geleceğin Yıldızı Olmaya Aday!

@zehra.musicc adlı Instagram hesabından şarkı söylediği içerikler üreten Zehra adlı tatlı kızla sizlerin de tanışması gerek. Her geçen gün şarkı söyleme konusunda kendini geliştiren minik yetenek Lonely adlı parçayı seslendirdi. Paylaşımı kısa süre milyonlarca izlenme aldı. Yorum kutusu övgülerle doldu. Gelin bir de birlikte izleyelim.
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Tatlı kız şarkıyı iki ayrı şekilde söylediği bir kolaj yapmıştı.
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Ortaya çıkan sonuç ise alkışları hak etmişti. Zehra’nın yıldızının parlamaya devam edeceğine biz eminiz!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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