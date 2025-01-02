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Yabancı Gelinin Tatlı Heyecanı Herkesi Güldürdü: Nikahta İsim Soyisim Sorusuna “Evet” Yanıtını Verdi!

Yabancı Gelinin Tatlı Heyecanı Herkesi Güldürdü: Nikahta İsim Soyisim Sorusuna “Evet” Yanıtını Verdi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.01.2025 - 12:03

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Kız isteme, nişan, kına, düğün derken çiftleri ve yakınlarını bir telaş sarıyor. Hal böyle olunca heyecandan eli ayağı birbirine karışanların tebessüm ettiren anlarına şahit oluyoruz. @soumiabenmenbrouk adlı yabancı gelin de sosyal medya hesabından nikahına dair bir paylaşımla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Tatlı gelin, nikah memurunun isim soyisim sorusunu anlamamış ve “Evet!” yanıtını yapıştırmıştı.

Tatlı gelin, nikah memurunun isim soyisim sorusunu anlamamış ve “Evet!” yanıtını yapıştırmıştı.

Herkesin gülmesi ve nikah memurunun açıklamasıyla olayı anlayan tatlı gelin güzel bir hatıraya vesile olmuştu.

Herkesin gülmesi ve nikah memurunun açıklamasıyla olayı anlayan tatlı gelin güzel bir hatıraya vesile olmuştu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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