Yabancı Gelinin Tatlı Heyecanı Herkesi Güldürdü: Nikahta İsim Soyisim Sorusuna “Evet” Yanıtını Verdi!

Kız isteme, nişan, kına, düğün derken çiftleri ve yakınlarını bir telaş sarıyor. Hal böyle olunca heyecandan eli ayağı birbirine karışanların tebessüm ettiren anlarına şahit oluyoruz. @soumiabenmenbrouk adlı yabancı gelin de sosyal medya hesabından nikahına dair bir paylaşımla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.