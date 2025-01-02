El Çabukluğuyla Eşyaların Yerini Değiştiren İçerik Üreticisi Gerçekliği Sorgulattı

@codemtcspeed adlı Instagram ve TikTok hesaplarından içerikler üreten Muhammed Tevfik Çet, paylaşımlarıyla kısa sürede ilgi gördü. Masaya koyduğu eşyaları el çabukluğuyla yakalıyordu. Kimi izleyiciler bunun mümkün olmayacağını videolarda oynama olduğunu dile getirse de içerik üreticisi kendini kanıtlamak için paylaşımlarına devam ediyor. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Videoların gerçek olduğunu kanıtlamak isteyen içerik üreticisi bazen sayaç, bazen hareketli nesneler kullanıyor.
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Kimi zaman da videoları yavaşlatıyor. Böylelikle videolarda bir oynama olmadığını görüyoruz.
İşte birkaç örnek 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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