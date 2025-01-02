onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
El Çabukluğuyla Eşyaların Yerini Değiştiren İçerik Üreticisi Gerçekliği Sorgulattı

El Çabukluğuyla Eşyaların Yerini Değiştiren İçerik Üreticisi Gerçekliği Sorgulattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.01.2025 - 12:59

İçerik Devam Ediyor

@codemtcspeed adlı Instagram ve TikTok hesaplarından içerikler üreten Muhammed Tevfik Çet, paylaşımlarıyla kısa sürede ilgi gördü. Masaya koyduğu eşyaları el çabukluğuyla yakalıyordu. Kimi izleyiciler bunun mümkün olmayacağını videolarda oynama olduğunu dile getirse de içerik üreticisi kendini kanıtlamak için paylaşımlarına devam ediyor. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoların gerçek olduğunu kanıtlamak isteyen içerik üreticisi bazen sayaç, bazen hareketli nesneler kullanıyor.

Videoların gerçek olduğunu kanıtlamak isteyen içerik üreticisi bazen sayaç, bazen hareketli nesneler kullanıyor.

Kimi zaman da videoları yavaşlatıyor. Böylelikle videolarda bir oynama olmadığını görüyoruz.

Kimi zaman da videoları yavaşlatıyor. Böylelikle videolarda bir oynama olmadığını görüyoruz.

Kendisi Hayrettin’in son zamanlarda popüler olan Kaos Show adlı programına da konuk olmuştu. 👇

İşte birkaç örnek 👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın