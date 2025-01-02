El Çabukluğuyla Eşyaların Yerini Değiştiren İçerik Üreticisi Gerçekliği Sorgulattı

@codemtcspeed adlı Instagram ve TikTok hesaplarından içerikler üreten Muhammed Tevfik Çet, paylaşımlarıyla kısa sürede ilgi gördü. Masaya koyduğu eşyaları el çabukluğuyla yakalıyordu. Kimi izleyiciler bunun mümkün olmayacağını videolarda oynama olduğunu dile getirse de içerik üreticisi kendini kanıtlamak için paylaşımlarına devam ediyor. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?