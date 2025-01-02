Erkeklerin Yeni Taktiğini Anlatan Kadın Uyardı: “Birlikteliklerinizi Öğrenip İfşa Etme Derdindeler”

@mervovski adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, tüm kadınları uyarmak adına yaptığı paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. Erkeklerin yeni bir taktik geliştirdiğini iddia eden kadın, kafa karışıklığına neden oldu. Erkeklerin flört ettikleri kadınların geçmiş hayatına dair bilgiler öğrenmek istediğini bu sebeple de karşısındaki kişiyi manipüle ettiklerini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkeklerin “aramızda güven olması için birlikteliklerini öğrenmek istiyorum” tarzında cümlelerle flört ettikleri kadınların geçmişlerini öğrendiklerini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrenilenler sonucunda da çeşitli sosyal mecralarda ifşaladıklarını ve zorbaladıklarını ekledi.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın