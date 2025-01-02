Erkeklerin Yeni Taktiğini Anlatan Kadın Uyardı: “Birlikteliklerinizi Öğrenip İfşa Etme Derdindeler”

@mervovski adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, tüm kadınları uyarmak adına yaptığı paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. Erkeklerin yeni bir taktik geliştirdiğini iddia eden kadın, kafa karışıklığına neden oldu. Erkeklerin flört ettikleri kadınların geçmiş hayatına dair bilgiler öğrenmek istediğini bu sebeple de karşısındaki kişiyi manipüle ettiklerini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.