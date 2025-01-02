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Erkeklerin Yeni Taktiğini Anlatan Kadın Uyardı: “Birlikteliklerinizi Öğrenip İfşa Etme Derdindeler”

Erkeklerin Yeni Taktiğini Anlatan Kadın Uyardı: “Birlikteliklerinizi Öğrenip İfşa Etme Derdindeler”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.01.2025 - 14:34

İçerik Devam Ediyor

@mervovski adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, tüm kadınları uyarmak adına yaptığı paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. Erkeklerin yeni bir taktik geliştirdiğini iddia eden kadın, kafa karışıklığına neden oldu. Erkeklerin flört ettikleri kadınların geçmiş hayatına dair bilgiler öğrenmek istediğini bu sebeple de karşısındaki kişiyi manipüle ettiklerini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.

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Erkeklerin “aramızda güven olması için birlikteliklerini öğrenmek istiyorum” tarzında cümlelerle flört ettikleri kadınların geçmişlerini öğrendiklerini anlattı.

Erkeklerin “aramızda güven olması için birlikteliklerini öğrenmek istiyorum” tarzında cümlelerle flört ettikleri kadınların geçmişlerini öğrendiklerini anlattı.

Öğrenilenler sonucunda da çeşitli sosyal mecralarda ifşaladıklarını ve zorbaladıklarını ekledi.

Öğrenilenler sonucunda da çeşitli sosyal mecralarda ifşaladıklarını ve zorbaladıklarını ekledi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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