Aşk-Nefret İlişkisi: İstanbul’u Sevip Sevmediğimize Dair Yaşanan Kafa Karışıklığına Tespitlerle Dolu Parodi

İstanbul’da yaşayanlar ve belli bir dönem yolu oraya düşmüş olanlar bilir ki bu şehir insanı kendine bağlama konusunda çok başarılı. Ancak o güzel, büyülü atmosferi bir anda kendini unutturadabiliyor. Trafiği ayrı dert, kalabalığı ayrı dert. @bilgeozsar adlı içerik üreticisi de bu konuya dair bir parodi videosu paylaştı. Gelin detaylara geçelim. Ona hak vereceğinize eminiz.