Aşk-Nefret İlişkisi: İstanbul’u Sevip Sevmediğimize Dair Yaşanan Kafa Karışıklığına Tespitlerle Dolu Parodi

İstanbul’da yaşayanlar ve belli bir dönem yolu oraya düşmüş olanlar bilir ki bu şehir insanı kendine bağlama konusunda çok başarılı. Ancak o güzel, büyülü atmosferi bir anda kendini unutturadabiliyor. Trafiği ayrı dert, kalabalığı ayrı dert. @bilgeozsar adlı içerik üreticisi de bu konuya dair bir parodi videosu paylaştı. Gelin detaylara geçelim. Ona hak vereceğinize eminiz.
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İçerik üreticisi İstanbul’da 8 ay yaşadığını ve şehre karşı düşüncelerinin sürekli değiştini dile getirmişti.
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Aslında haklıydı, bazen aşk yaşadığımız İstanbul bazen de insana “burada ne işim var” diye sorgulatıyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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