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Sevilen İçerik Üreticisi İlker Gümüşoluk’tan Elektrikli Araç Sahiplerinin Şarj Meselesine Güldüren Parodi

Sevilen İçerik Üreticisi İlker Gümüşoluk’tan Elektrikli Araç Sahiplerinin Şarj Meselesine Güldüren Parodi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.01.2025 - 15:50

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Araç almak ya da var olanı yenilemek isteyenlerin son zamanlarda tercihi elektrikli araçlardan yana oluyor. Popülaritesi günden güne artan elektrikli araçlar şehir içi kullanım için övülse de şehir dışı kullanımlar için vatandaşlar ikiye bölünmüş durumda. Sevilen komedi içerik üreticisi İlker Gümüşoluk da konuya değinmeden edemedi. Gümüşoluk elektrikli araçla Ankara-İstanbul yolunda yaşanacakları yorumlamıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Hızlı şarj, normal şarj, boş şarj istasyonu bulmak derken biraz da abartarak yorumlayan içerik üreticisi paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.

Hızlı şarj, normal şarj, boş şarj istasyonu bulmak derken biraz da abartarak yorumlayan içerik üreticisi paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.

Kimisi çekilecek çile değil derken, kimiyse masrafları düşününce daha kârlı olduğunu dile getirdi.

Kimisi çekilecek çile değil derken, kimiyse masrafları düşününce daha kârlı olduğunu dile getirdi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Turgut Güler

Araba dediğin manuel, motor dediğin benzin veya dizel olur, şarjlı araba mı olur yav telefon mu bu?