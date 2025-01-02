Sevilen İçerik Üreticisi İlker Gümüşoluk’tan Elektrikli Araç Sahiplerinin Şarj Meselesine Güldüren Parodi

Araç almak ya da var olanı yenilemek isteyenlerin son zamanlarda tercihi elektrikli araçlardan yana oluyor. Popülaritesi günden güne artan elektrikli araçlar şehir içi kullanım için övülse de şehir dışı kullanımlar için vatandaşlar ikiye bölünmüş durumda. Sevilen komedi içerik üreticisi İlker Gümüşoluk da konuya değinmeden edemedi. Gümüşoluk elektrikli araçla Ankara-İstanbul yolunda yaşanacakları yorumlamıştı. Gelin detaylara geçelim.