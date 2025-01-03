Baba Vanga Kehanetlerine Göre 2025’te Neler Yaşanacak?

Her yıl olduğu gibi bu yılda yaşanabileceklere dair kehanetler paylaşılmaya başladı. Bulgaristanlı Baba Vanga’nın kehanetleri de bu konuda sıkı takip edilenlerden. Mistik güçleri ve paranormal yetenekleri olduğu iddia edilen Baba Vanga, 2025 için neler demiş gelin birlikte bakalım. Duyduklarınız karşısında şimdiden “Bit artık 2025” diyeceksiniz.
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Kehanetlere göre Avrupa’da büyük bir savaş yaşanacak, yanardağlar uyanacak, ABD’nin Batı kıyısında depremler olacak.
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Ek olarak bilim çığır açacak, kanser tedavisinde ilerlemeler kaydedilecek, eski bir hastalık yeniden ortaya çıkacak.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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