Bolu Belediyesi’nin Gözünden Hiçbir Şey Kaçmıyor: Yere Çöp Atan Genç, Personelleri Görünce Koşa Koşa Kaçtı

Bolu Belediyesi Tanju Özcan ile birlikte değişime imza atmıştı. Biliyorsunuz ki Bolu’da yere çöpe atmak yasak ve bu konuda belediye çalışanları oldukça hassas davranıyor. Yere çöp atanlara ise ders niteliğinde cezalar kesiliyor. Tanju Özcan şimdiyse Instagram hesabından bir video ile yaptıkları yeniliklerin haberini verdi. Gelin detaylara geçelim.
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Özcan, artık zabıta araçları başta olmak üzere birçok belediye aracına araç kamerası takıldığını ve böylelikle takibin kolaylaştığını paylaştı.
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Bu duyuruya da araç kamerası ile yere çöp attığı anlarda yakalanan bir gencin videosunu ekledi. Genç belediye ekiplerini görünce koşa koşa kaçmaya başlamıştı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ülkenin geri kalanı çöp yuvası :d