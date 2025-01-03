Bolu Belediyesi’nin Gözünden Hiçbir Şey Kaçmıyor: Yere Çöp Atan Genç, Personelleri Görünce Koşa Koşa Kaçtı

Bolu Belediyesi Tanju Özcan ile birlikte değişime imza atmıştı. Biliyorsunuz ki Bolu’da yere çöpe atmak yasak ve bu konuda belediye çalışanları oldukça hassas davranıyor. Yere çöp atanlara ise ders niteliğinde cezalar kesiliyor. Tanju Özcan şimdiyse Instagram hesabından bir video ile yaptıkları yeniliklerin haberini verdi. Gelin detaylara geçelim.