Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterdi: Bolu Belediyesi Ekipleri Dev Kardan Adam Yaptı

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarından topladıkları 7 kamyon karla 5 metre büyüklüğünde kardan adam yaptı. Kentteki vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan kardan adamın kar sıkıştırma yapıldığı, bu nedenle uzun süre erimeyeceği belirtildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Tüm vatandaşlarımızı, karın Bolu’ya ne kadar yakıştığını ve bu şehirde yaşamanın ne kadar şanslı olduğunu görmek için buraya davet ediyorum' dedi.
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Bolu Belediyesi ekipleri kentin farklı noktalarından getirdikleri 7 kamyon karla, Kuvayi Milliye Bulvarı'na 5 metre büyüklüğünde kardan adam yaptı.
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Sıkıştırılmış kar kütlesiyle oluşturulan kardan adamın uzun süre erimeyeceğini belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Tüm vatandaşlarımızı, karın Bolu’ya ne kadar yakıştığını ve bu şehirde yaşamanın ne kadar şanslı olduğunu görmek için buraya davet ediyorum" dedi.
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan kardan adamın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İşte görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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