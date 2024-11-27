Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterdi: Bolu Belediyesi Ekipleri Dev Kardan Adam Yaptı

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarından topladıkları 7 kamyon karla 5 metre büyüklüğünde kardan adam yaptı. Kentteki vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan kardan adamın kar sıkıştırma yapıldığı, bu nedenle uzun süre erimeyeceği belirtildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Tüm vatandaşlarımızı, karın Bolu’ya ne kadar yakıştığını ve bu şehirde yaşamanın ne kadar şanslı olduğunu görmek için buraya davet ediyorum' dedi.