5 Yaşındaki Yetenek Abidesi Zayn Sofuoğlu'ndan Yeni Video Geldi: Annesini Lamborghini ile Gezdirdi

Kenan Sofuoğlu'nun yetenek abidesi 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, annesini Lamborghini marka araçla gezdirdi. Trafiğe kapalı alanda 610 beygirlik süper spor aracın lastiklerini yakan Zayn, annesine korku dolu anlar yaşattı. Annesinin 'Çok korktum, dur' isteği üzerine arabayı durduran Zayn'ın keyifli anları sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları bir çocuğun bu yaşta araba kullanmaması gerektiğini söylerken, bazıları ise yeteneğinden ötürü Zayn'ı tebrik etti.
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Babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte küçük yaştan itibaren başlayan motor sporları kariyeri için çalışmalar yapan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun Lamborghini marka araçla annesini gezdirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
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610 beygir gücündeki Huracan model aracıyla lastik yakan 5 yaşındaki Zayn, annesine korku dolu anlar yaşattı.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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