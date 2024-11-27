Tartışmalı Açıklamalarıyla Gündeme Gelen Hüseyin Çevik, Menzil'de Görüntülendi: "Geçin Oturun Çay Versinler"

Dönem dönem toplumsal konularla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Hüseyin Çevik isimli hoca, Menzil Cemaati'nin Tepeören Kasrı Arifan Külliyesi'nde düzenlediği etkinlikte leyh Muhammed Saki Elhüseyni'yle bir araya geldi. Elhüseyni'nin elini öpen Çevik bir süre sohbet ettikten sonra, Menzil sofileriyle vakit geçirdi.
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Dönem dönem toplumsal konularla ilgili yaptığı açıklamalarla tepki çeken Hüseyin Çevik isimli hoca, Menzil Cemaati'nin etkinliğinde görüntülendi.
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Etkinlik sahibi Muhammed Saki Elhüseyni'nin elini öpen Çevik, sofilerle sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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