Şırdan Yerken Boğuluyordu: Matematik Öğretmeni Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

Adana'da yaşayan 29 yaşındaki Ö.Ş. nefes borusuna kaçan şırdan parçası sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Mekan içerisinde nefessiz kalan Ö.Ş.'nin yardımına aynı dükkana yemek yemeye gelen K.B. koştu. Ö.Ş.'ye Heimlich manevrasıyla müdahalede bulunan matematik öğretmeni, nefes borusuna kaça parçayı çıkarmayı başardı. Olay sonrası ölümden döndüğünün söyleyen Ö.Ş, 'Burada az önce tanıştığım Kadir Bey, o benim kahramanım. Beni hayata döndürdü, kendisine can borcum var.' dedi.
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Adana'da çok sevdiği şırdancıya ailesiyle birlikte yemek yemeye giden Ö.Ş., boğazına şırdan parçasının kaçması sonucu nefessiz kaldı.
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Genç adamın çaresizce çırpındığını gören matematik öğretmeni K.B., Heimlich manevrasıyla Ö.Ş.'yi hayata döndürdü.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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Bu kadar iğrenç bir yemeği nasıl bu kadar iştahla yiyebiliyor insanlar, ilginç..