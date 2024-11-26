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Kilis’te Bir Belediye İşçisi Bankaya Girerken Kirlenmesin Diye Çamurlu Çizmelerini Çıkardı

Kilis’te Bir Belediye İşçisi Bankaya Girerken Kirlenmesin Diye Çamurlu Çizmelerini Çıkardı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.11.2024 - 23:52

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Zaman zaman emektar işçilerimizin bir yerlere girmeden önce kirlenmesin düşüncesiyle ayakkabılarını çıkardıklarını görüyoruz. Şimdiyse benzeri bir olay Kilis’te yaşandı. Mehmet Özdemir adlı belediye işçisi işlerini halletmek için bankaya gitmişti. İnce düşünceli vatandaşımız bankaya girmeden önce çamurlu çizmelerini çıkarmasıyla dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim.

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Bankaya girmeden önce çizmelerini çıkaran vatandaşımız çıktıktan sonra yeniden giydi.

Bankaya girmeden önce çizmelerini çıkaran vatandaşımız çıktıktan sonra yeniden giydi.

İnce düşüncesiyle gönülleri fetheden emekçimiz sosyal medyada viral oldu.

İnce düşüncesiyle gönülleri fetheden emekçimiz sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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