Evde İki Kedi Varken Muhabbet Kuşunu Kafesinden Çıkaran Ev Sahiplerine Tepki Yağdı

Zaman zaman kedilerin kuşlarla dostluk kurabildiklerine şahit olsak da ne yazık ki istisnalar kaideyi bozmuyor. Bir evden paylaşılan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte. İki kedi ve bir muhabbet kuşunun yaşadığı evde facianın eşiğinden dönüldü. Ev sahipleri muhabbet kuşunu serbest bırakmışlardı ancak kedileri hesaba katmamışlardı.
Detaylara geçelim 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biliyorsunuz ki evde beslediğimiz kuş türlerini stresten korumamız gerekiyor yoksa kalp krizi gibi problemler yaşanabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kedilerden kaçmaya çalışırken oradan oraya uçan kuş neyse ki sağlıklı bir şekilde yakalanarak kafesine konmuştu. Ancak sosyal medya izleyicileri olaya tepkilerini belirtmeden edemedi.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın