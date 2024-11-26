Evde İki Kedi Varken Muhabbet Kuşunu Kafesinden Çıkaran Ev Sahiplerine Tepki Yağdı

Zaman zaman kedilerin kuşlarla dostluk kurabildiklerine şahit olsak da ne yazık ki istisnalar kaideyi bozmuyor. Bir evden paylaşılan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte. İki kedi ve bir muhabbet kuşunun yaşadığı evde facianın eşiğinden dönüldü. Ev sahipleri muhabbet kuşunu serbest bırakmışlardı ancak kedileri hesaba katmamışlardı.

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