onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Evde İki Kedi Varken Muhabbet Kuşunu Kafesinden Çıkaran Ev Sahiplerine Tepki Yağdı

Evde İki Kedi Varken Muhabbet Kuşunu Kafesinden Çıkaran Ev Sahiplerine Tepki Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.11.2024 - 20:49

İçerik Devam Ediyor

Zaman zaman kedilerin kuşlarla dostluk kurabildiklerine şahit olsak da ne yazık ki istisnalar kaideyi bozmuyor. Bir evden paylaşılan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte. İki kedi ve bir muhabbet kuşunun yaşadığı evde facianın eşiğinden dönüldü. Ev sahipleri muhabbet kuşunu serbest bırakmışlardı ancak kedileri hesaba katmamışlardı. 

Detaylara geçelim 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Biliyorsunuz ki evde beslediğimiz kuş türlerini stresten korumamız gerekiyor yoksa kalp krizi gibi problemler yaşanabiliyor.

Biliyorsunuz ki evde beslediğimiz kuş türlerini stresten korumamız gerekiyor yoksa kalp krizi gibi problemler yaşanabiliyor.

Kedilerden kaçmaya çalışırken oradan oraya uçan kuş neyse ki sağlıklı bir şekilde yakalanarak kafesine konmuştu. Ancak sosyal medya izleyicileri olaya tepkilerini belirtmeden edemedi.

Kedilerden kaçmaya çalışırken oradan oraya uçan kuş neyse ki sağlıklı bir şekilde yakalanarak kafesine konmuştu. Ancak sosyal medya izleyicileri olaya tepkilerini belirtmeden edemedi.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın