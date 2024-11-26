Pastayı Görmeden Maytapları Görünce Yangın Çıktığını Sanan Çocuğun Korku Dolu Anları Güldürdü

@7kemall_ adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç, annelerine doğum günü sürprizi yaptıkları anı paylaştı. Kısa sürede viral olan video izleyicileri güldürdü. Çünkü sürprizden haberi olmayan küçük kardeşi neredeyse korkudan küçük dilini yutacaktı. Sürprizin romantizimini bozan tatlı çocuk komik anlara vesile oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.