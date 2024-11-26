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Pastayı Görmeden Maytapları Görünce Yangın Çıktığını Sanan Çocuğun Korku Dolu Anları Güldürdü

Pastayı Görmeden Maytapları Görünce Yangın Çıktığını Sanan Çocuğun Korku Dolu Anları Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.11.2024 - 20:10

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@7kemall_ adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç, annelerine doğum günü sürprizi yaptıkları anı paylaştı. Kısa sürede viral olan video izleyicileri güldürdü. Çünkü sürprizden haberi olmayan küçük kardeşi neredeyse korkudan küçük dilini yutacaktı. Sürprizin romantizimini bozan tatlı çocuk komik anlara vesile oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İçerik üreticisi pastanın üstüne büyük boy maytap koyduğu için haliyle biraz çok yanıyorlardı.

İçerik üreticisi pastanın üstüne büyük boy maytap koyduğu için haliyle biraz çok yanıyorlardı.

Bunu gören küçük kardeşi pasta ve maytap olduğunu anlamadığı için çığlık çığlığa bağırmaya başlamıştı.

Bunu gören küçük kardeşi pasta ve maytap olduğunu anlamadığı için çığlık çığlığa bağırmaya başlamıştı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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