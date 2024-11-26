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Kulak Kirini Yiyor Gibi Yaparak Küçük Çocuğu Kışkırtan Kadın O Anları Paylaşmasıyla Viral Oldu

Kulak Kirini Yiyor Gibi Yaparak Küçük Çocuğu Kışkırtan Kadın O Anları Paylaşmasıyla Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.11.2024 - 18:01

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@benfunda adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın, yeğeni Bartu adlı tatlı çocukla paylaştığı videolarıyla sık sık keşfetlerimizde yer alıyor. Şimdiyse Bartu’ya yaptığı bir şakayı paylaştı. Tatlı çocuk odaklanıp ödevini yapmaya çalışırken teyzesi onu kışkırtmak için elinden geleni yapıyordu. Kulak çöpünün ucuna tahin süren kadın, bir de onu yiyince Bartu neye uğradığını şaşırmıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Bartu teyzesinin şaka yaptığını anlamadığı için midesi ağzına gelmiş, kendi deyimiyle “ağlayacak gibi” olmuştu.

Bartu teyzesinin şaka yaptığını anlamadığı için midesi ağzına gelmiş, kendi deyimiyle “ağlayacak gibi” olmuştu.

Video sonunda ise teyzesi şakaya devam edince tatlı Bartu öğürmelerine engel olamamıştı.

Video sonunda ise teyzesi şakaya devam edince tatlı Bartu öğürmelerine engel olamamıştı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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