Kulak Kirini Yiyor Gibi Yaparak Küçük Çocuğu Kışkırtan Kadın O Anları Paylaşmasıyla Viral Oldu

@benfunda adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın, yeğeni Bartu adlı tatlı çocukla paylaştığı videolarıyla sık sık keşfetlerimizde yer alıyor. Şimdiyse Bartu’ya yaptığı bir şakayı paylaştı. Tatlı çocuk odaklanıp ödevini yapmaya çalışırken teyzesi onu kışkırtmak için elinden geleni yapıyordu. Kulak çöpünün ucuna tahin süren kadın, bir de onu yiyince Bartu neye uğradığını şaşırmıştı. Gelin detaylara geçelim.