Yaramazlık Yaparken Annesine Şikayet Edilen Köpek Anında Hazır Ola Geçmesiyle Tebessüm Ettirdi

Patili dostlarımız aslında öylesine zeki ki, tek mesele o an işine gelip gelmiyor olması. İşte şimdi tam da böyle bir örnekle karşınızdayız. Catty adlı tatlı köpek yatakta oyun oynadığı sırada sahibinin sözünü dinlemeyince sahibi çareyi annesini çağırmakta bulmuştu. Catty’nin “anne” kelimesine karşı tepkisi ise izleyicilere “anne korkusu hayvanda bile geçerli işte” dedirtti. Gelin detaylara geçelim.
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Tatlı köpek Catty yatağı birbirine katarak kudurma saatindeydi. Sahibi onu ne kadar uyarsa da uslanmak bilmedi.
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Sahibi annesine seslenerek uyarmasını istedi. İçerden seslenen annesini duyan Catty ise hemen uslu uslu yatmaya başladı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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