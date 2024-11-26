Yaramazlık Yaparken Annesine Şikayet Edilen Köpek Anında Hazır Ola Geçmesiyle Tebessüm Ettirdi

Patili dostlarımız aslında öylesine zeki ki, tek mesele o an işine gelip gelmiyor olması. İşte şimdi tam da böyle bir örnekle karşınızdayız. Catty adlı tatlı köpek yatakta oyun oynadığı sırada sahibinin sözünü dinlemeyince sahibi çareyi annesini çağırmakta bulmuştu. Catty’nin “anne” kelimesine karşı tepkisi ise izleyicilere “anne korkusu hayvanda bile geçerli işte” dedirtti. Gelin detaylara geçelim.