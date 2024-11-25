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Biz Dünyayı Seyretmeye Gelmişiz: Kız Arkadaşına Kendi Elleriyle Kolye Yapan Genç Beğenileri Topladı

Biz Dünyayı Seyretmeye Gelmişiz: Kız Arkadaşına Kendi Elleriyle Kolye Yapan Genç Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.11.2024 - 16:13

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@kubilay_maras adlı Instagram kullanıcısı kız arkadaşına yaptığı hediyeyi paylaşmasıyla kısa sürede etkileşim aldı. Genç adam kız arkadaşıyla birlikte topladığı deniz kabuklarından biriyle kolye yapmıştı. Yapım aşamasını adım adım kaydeden genç adam ince düşüncesiyle gönülleri fethetti. İzleyiciler video karşısında yorumlarda bir araya gelerek biraz kıskandıklarını belli etmişti… Gelin detaylara geçelim.

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Genç adam önce deniz kabuğunu delmiş, ardından ise biraz boyayarak süslemişti.

Genç adam önce deniz kabuğunu delmiş, ardından ise biraz boyayarak süslemişti.

Tüm aşamalar bittiğinde artık değeri paha biçilemez hediyesi hazırdı. 👇

Tüm aşamalar bittiğinde artık değeri paha biçilemez hediyesi hazırdı. 👇

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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