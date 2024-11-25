Etkili Kar Yağışının Ardından Sakaryalı Vatandaş Kar Banyosu Yaptı: O Anları İzlerken Biz Üşüdük!

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Ülkemizin dört bir yanından karın keyfini çıkarlara dair görüntüler paylaşılıyor. Son birkaç gündür özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışları bembeyaz bir görsel şölen oluşturdu. Sakarya’nın Pamukova ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde yaşanan ilginç anlar da sosyal medyada viral oldu. Her yerin karlarla kaplı olduğunu gören Yılmaz Sarı adlı vatandaş kendine hakim olamayıp kar banyosu yapmıştı. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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Hayatın tadını çıkarmayı seven vatandaşımız üstüne çıkardıktan sonra kara atlamıştı.
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İzlerken ne kadar üşümüştür diye düşünsek de kendisi oldukça keyifli görünüyordu.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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