Etkili Kar Yağışının Ardından Sakaryalı Vatandaş Kar Banyosu Yaptı: O Anları İzlerken Biz Üşüdük!

Ülkemizin dört bir yanından karın keyfini çıkarlara dair görüntüler paylaşılıyor. Son birkaç gündür özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışları bembeyaz bir görsel şölen oluşturdu. Sakarya’nın Pamukova ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde yaşanan ilginç anlar da sosyal medyada viral oldu. Her yerin karlarla kaplı olduğunu gören Yılmaz Sarı adlı vatandaş kendine hakim olamayıp kar banyosu yapmıştı. Gelin o anlara birlikte bakalım.