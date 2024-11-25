Lüks Araçlar Yolda Kalırken O Devam Ediyor! Karlı Yolların Efsanesi Toros Sosyal Medyayı Salladı

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Ülkemizde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava yollardaki sürücülere zor anlar yaşatırken, Türkiye'nin özellikle kırsal bölgelerinde kullanılan 'Toros' marka araçların karlı yollardaki performansı sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürmeye devam ediyor. 1969 yılından 2000'li yılların başlarına kadar Renault 12 ve Toros adıyla üretilen bu araçların kar performansının iyi olması, düşük tork ve lastiklerinin inceliği nedeniyle yola basma kuvvetinin daha fazla olmasına bağlanıyor. Son olarak Kırıkkale'de karla kaplı boş yolda tek başına ilerlerken görülen Toros'un görüntülerini izleyenler ise hayat dersleri çıkarmaktan geri durmadı.
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Kırıkkale'de karla kaplı yolda sorunsuz şekilde ilerleyen Toros'un görüntüleri sosyal medyayı salladı. Lüks marka araçların bir çoğu yolda kalırken, eski teknoloji bu aracın yolda ilerleyebilmesi izleyenleri şaşkına çevirdi.
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Benzer bir olayı 2 yıl önce bu videodaki Renault 12 model araçta görmüştük. 1969 yılından 2000'li yılların başına kadar Renault 12 ve Toros adıyla üretilen bu araçların kar performansının iyi olmasının sebebi olarak düşük tork ve ince lastiğin vermiş olduğu yere basma kuvveti gösteriliyor. 👇
Bu senenin karlı yollarda tek başına ilerleyen Toros videosu ise aracın kar performasını adeta kanıtlar nitelikte oldu. İşte o görüntüler; 🎥
Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları Toros'un performansından hayat dersleri çıkarmaktan geri durmadı. 👇
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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