Lüks Araçlar Yolda Kalırken O Devam Ediyor! Karlı Yolların Efsanesi Toros Sosyal Medyayı Salladı

Ülkemizde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava yollardaki sürücülere zor anlar yaşatırken, Türkiye'nin özellikle kırsal bölgelerinde kullanılan 'Toros' marka araçların karlı yollardaki performansı sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürmeye devam ediyor. 1969 yılından 2000'li yılların başlarına kadar Renault 12 ve Toros adıyla üretilen bu araçların kar performansının iyi olması, düşük tork ve lastiklerinin inceliği nedeniyle yola basma kuvvetinin daha fazla olmasına bağlanıyor. Son olarak Kırıkkale'de karla kaplı boş yolda tek başına ilerlerken görülen Toros'un görüntülerini izleyenler ise hayat dersleri çıkarmaktan geri durmadı.