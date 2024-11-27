Barselona'ya Turist Olarak Giden Kadın Aldığı Güvenlik Önlemlerini Gösterdi: Çantasını Bacağına Bağladı

Pek çoğumuz turist olarak gittiğimiz yerde kendimizi güvende hissetmek isteriz. Özellikle suç oranının yüksek olduğu şehirlerde bu kaygımız bir kat daha artar. Çocuğuyla birlikte İspanya'nın suç oranı en yüksek kenti Barselona'ya giden genç kadın da gezisi boyunca aldığı güvenlik önlemlerini içerik haline getirerek sosyal medya hesabında paylaştı. Oturduğu mekanda çantasını bacağına bağlayan kadın, çocuğuna da takip cihazı taktı. Genç kadın paylaşımına 'Barselona'yı seviyorum ama arkadaşlarımın çoğu orada soyuldu. Çok dikkatli olun. Çantalarınızı koruyun.' notunu düştü.