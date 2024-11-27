Barselona'ya Turist Olarak Giden Kadın Aldığı Güvenlik Önlemlerini Gösterdi: Çantasını Bacağına Bağladı

Pek çoğumuz turist olarak gittiğimiz yerde kendimizi güvende hissetmek isteriz. Özellikle suç oranının yüksek olduğu şehirlerde bu kaygımız bir kat daha artar. Çocuğuyla birlikte İspanya'nın suç oranı en yüksek kenti Barselona'ya giden genç kadın da gezisi boyunca aldığı güvenlik önlemlerini içerik haline getirerek sosyal medya hesabında paylaştı. Oturduğu mekanda çantasını bacağına bağlayan kadın, çocuğuna da takip cihazı taktı. Genç kadın paylaşımına 'Barselona'yı seviyorum ama arkadaşlarımın çoğu orada soyuldu. Çok dikkatli olun. Çantalarınızı koruyun.' notunu düştü.
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İspanya'nın suç oranı en yüksek kenti Barselona'ya giden genç kadın, kaldığı otel ve sokakta aldığı güvenlik önlemlerini kayda aldı.
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Oturduğu mekanda kol çantasını bacağına bağlayan genç kadın, çocuğuna takip cihazı bağladı. Otel içerisinde de önlemler alan kadının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşımında Barselona'yı çok sevdiğinden bahseden kadın, "Arkadaşlarımın çoğu orada soyuldu. Çok dikkatli olun. Çantalarınızı koruyun." notunu düştü.
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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