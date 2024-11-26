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Babasıyla Fotoğraf Kabinine Giren Genç Kız O Anları Paylaşmasıyla Günümüzü Güzelleştirdi

Babasıyla Fotoğraf Kabinine Giren Genç Kız O Anları Paylaşmasıyla Günümüzü Güzelleştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.11.2024 - 23:42

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@ch4annnie adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan genç kız babasıyla fotoğraf kabininde çektiği videoyu paylaşmasıyla beğenileri topladı. Babasıyla pozitifliğin dibine vuran anlar yaşayan şanslı genç kız imrendirdi. Babasının kızıyla eğlenceye kapılması ise takdir edilesiydi. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de kalbi ısınacak!

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İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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