Babasıyla Fotoğraf Kabinine Giren Genç Kız O Anları Paylaşmasıyla Günümüzü Güzelleştirdi

@ch4annnie adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan genç kız babasıyla fotoğraf kabininde çektiği videoyu paylaşmasıyla beğenileri topladı. Babasıyla pozitifliğin dibine vuran anlar yaşayan şanslı genç kız imrendirdi. Babasının kızıyla eğlenceye kapılması ise takdir edilesiydi. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de kalbi ısınacak!
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Birlikte deli dolu pozlar veren ikili harika anları ölümsüzleştirmişti.
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Sosyal medya kullanıcıları ikilinin neşesi karşısında tebessüm etti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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