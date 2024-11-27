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İki Erkek Yurdu Arasındaki Kar Topu Savaşında Güldüren Anlar: İstiklal Marşı Okuyup Savaşmaya Başladılar

İki Erkek Yurdu Arasındaki Kar Topu Savaşında Güldüren Anlar: İstiklal Marşı Okuyup Savaşmaya Başladılar

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
27.11.2024 - 11:41

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Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, günlük hayatta zorluklar çıkarsa da keyifli anlara da sahne oluyor. Üniversite için gittikleri farklı yurtlarda kalan öğrenciler, kendi aralarında kar topu savaşı etkinliği düzenledi. Savaşa başlamadan önce İstiklal Marşı okuduğu görülen öğrencilerin o anları sosyal medyada gündem oldu. Gençlerin eğlencesini izleyen sosyal medya kullanıcıları keyifli anlar yaşadı. 

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Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava özellikle çalışanların günlük hayatında zorluklara sebep olsa da kar yağışını büyük bir mutlulukla karşılayanlar da oldu.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava özellikle çalışanların günlük hayatında zorluklara sebep olsa da kar yağışını büyük bir mutlulukla karşılayanlar da oldu.

Üniversite için gittikleri yurtta kar topu savaşı organize eden iki yurdun öğrencileri, savaşa başlamadan önce İstiklal Marşı okudu.

Üniversite için gittikleri yurtta kar topu savaşı organize eden iki yurdun öğrencileri, savaşa başlamadan önce İstiklal Marşı okudu.

Öğrencilerin güldüren organizasyonu, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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