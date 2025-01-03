Z Kuşağı Buraya: Aralarında 5 Yaş Fark Olan Abi Kardeşin Aralarındaki Kuşak Çatışması

Kendilerine has davranışlarıyla dillerden düşmeyen Z kuşağının kendi içinde bile bir ayrım yaşadığını @kaancobi1, @oguzcobi14 adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten abi kardeş bizlere kanıtladı. İkili kıyas yapabilmek için birkaç soru belirlemişti. Cevaplar ise birbirlerinden alakasız olmuştu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?