onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Z Kuşağı Buraya: Aralarında 5 Yaş Fark Olan Abi Kardeşin Aralarındaki Kuşak Çatışması

Z Kuşağı Buraya: Aralarında 5 Yaş Fark Olan Abi Kardeşin Aralarındaki Kuşak Çatışması

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2025 - 10:26

İçerik Devam Ediyor

Kendilerine has davranışlarıyla dillerden düşmeyen Z kuşağının kendi içinde bile bir ayrım yaşadığını @kaancobi1, @oguzcobi14 adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten abi kardeş bizlere kanıtladı. İkili kıyas yapabilmek için birkaç soru belirlemişti. Cevaplar ise birbirlerinden alakasız olmuştu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2002 ve 2007 doğumlu abi kardeş aradaki 5 yaş farkıyla aslında epey zıt hayatlara sahipti.

2002 ve 2007 doğumlu abi kardeş aradaki 5 yaş farkıyla aslında epey zıt hayatlara sahipti.

Örneğin birinin gittiği ilk konser Duman olurken, diğerininse Ati242 idi.

Örneğin birinin gittiği ilk konser Duman olurken, diğerininse Ati242 idi.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Deborah Crimson

ay 2000^'liler kuşak çatışması yaşlılık filan mı tartışıyo ölcem kahrımdan ben kendimi hala genç görüyorum ügühühüüh

Melly

2000liler hala bana velet gibi geliyor.