Z Kuşağı Buraya: Aralarında 5 Yaş Fark Olan Abi Kardeşin Aralarındaki Kuşak Çatışması

Kendilerine has davranışlarıyla dillerden düşmeyen Z kuşağının kendi içinde bile bir ayrım yaşadığını @kaancobi1, @oguzcobi14 adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten abi kardeş bizlere kanıtladı. İkili kıyas yapabilmek için birkaç soru belirlemişti. Cevaplar ise birbirlerinden alakasız olmuştu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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2002 ve 2007 doğumlu abi kardeş aradaki 5 yaş farkıyla aslında epey zıt hayatlara sahipti.
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Örneğin birinin gittiği ilk konser Duman olurken, diğerininse Ati242 idi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ay 2000^'liler kuşak çatışması yaşlılık filan mı tartışıyo ölcem kahrımdan ben kendimi hala genç görüyorum ügühühüüh
2000liler hala bana velet gibi geliyor.