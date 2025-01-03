onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sinem Kobal Onedio YouTube’a Konuk Oldu: “Kim Olsun İsterdin” ile Soruları Yanıtladı

Sinem Kobal Onedio YouTube’a Konuk Oldu: “Kim Olsun İsterdin” ile Soruları Yanıtladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2025 - 10:15

İçerik Devam Ediyor

Ekranlara bir süre ara vererek kendini özleten sevilen oyuncu Sinem Kobal, sektöre geri dönüş yapmaya başladı. Yer aldığı ve alacağı projelerle sevenlerini heyecanlandıran Kobal, Onedio YouTube’a konuk oldu. Eğlenceli içeriklerle buluşan Sinem Kobal, “Kim Olsun İsterdin” konseptinde soruları yanıtladı. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konsept üç ünlü arasından, belli şartlarda yanına hangisini olmasını istediğine dair seçim yapması şeklindeydi.

Konsept üç ünlü arasından, belli şartlarda yanına hangisini olmasını istediğine dair seçim yapması şeklindeydi.

Kobal her soruda kafa karışıklığı yaşasa da seçimler yapmayı başardı.

Kobal her soruda kafa karışıklığı yaşasa da seçimler yapmayı başardı.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın