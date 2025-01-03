Sinem Kobal Onedio YouTube’a Konuk Oldu: “Kim Olsun İsterdin” ile Soruları Yanıtladı

Ekranlara bir süre ara vererek kendini özleten sevilen oyuncu Sinem Kobal, sektöre geri dönüş yapmaya başladı. Yer aldığı ve alacağı projelerle sevenlerini heyecanlandıran Kobal, Onedio YouTube’a konuk oldu. Eğlenceli içeriklerle buluşan Sinem Kobal, “Kim Olsun İsterdin” konseptinde soruları yanıtladı. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konsept üç ünlü arasından, belli şartlarda yanına hangisini olmasını istediğine dair seçim yapması şeklindeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kobal her soruda kafa karışıklığı yaşasa da seçimler yapmayı başardı.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın