Yine Konuşmadan Duramadı: Sinan Akçıl'dan Hadise'nin Sözlerine Olay Yaratan "Gençlik Hatası" Cevabı!
Yine Konuşmadan Duramadı: Sinan Akçıl'dan Hadise'nin Sözlerine Olay Yaratan "Gençlik Hatası" Cevabı!
Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize'nin Yılbaşı Özel programına konuk olan Sinan Akçıl yine açıklamalarıyla gündeme oturdu. Bir süre önce Hadise'nin anlattıkları yüzünden eski defterler açılmış ve Akçıl'ı aşk hayatıyla yeniden anmıştık hatırlarsanız. Bu sefer de 'Magazinden kurtulma çabam yok' diyerek çok konuşulan sözlere imza atan isim yine ifadeleriyle merak uyandırdı. 'Geçmişi çok deşmiyorum, deşsem sıkıntı olur.' diyen Akçıl'ın o sözleri gündeme damga vurdu! Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Gündemde adını sık sık duyduğumuz, en küçük bir kaosta bile kendini hatırlatan Sinan Akçıl son zamanlarda geçmiş defterlerle gündeme düşüyor, yaptığı açıklamalarla merak uyandırıyor bildiğiniz gibi.
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Sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir ama bilmeyenler varsa anlatalım. Hadise geçtiğimiz ay İbrahim Selim'in programına konuk oluyor ve eski bir ilişkisinin neden bittiğine dair anlattıklarıyla gündeme damgasını vuruyor.
Tabi magazinin tozlu sayfalarına hakim olmaya gerek yok, programı izleyen herkes Hadise'nin Sinan Akçıl'dan bahsettiğini anında anlıyor.2009-2010 yıllarında arasında yaşadıkları aşkla magazinin bir anda gözde çifti olan ikili halen daha ilişki geçmişleri düşünüldüğünde akıllara gelen ilk isim oluyor zaten.
Hadise'nin "Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Iyy oldum ve bir performans videosu izledim, iyi ki de izledim" diyerek Akçıl'ı "ifşaladığı" o anların ardından tabii ki şarkıcı da durmamış "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum" şeklinde anlatılanları yalanlamıştı.
Yine de "Bir kadının lafı üzerine söz söylenmez" diyerek eski defterleri açmamaya karar veren Akçıl geçtiğimiz günlerde Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize'nin Yılbaşı Özel programına konuk oldu.
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Programa açıklamalarıyla damga vuran Akçıl "Magazinden kurtulma çabam yok. Halkla bir sorunum olmadı hiç. Piyasada da çok arkadaşım var. Kendimle ilgili kendini beğenmiş burnu kalkık algısı yok. "Sarı oğlum, ailemizin çocuğu" diyorlar anneler." ifadeleriyle gündemden bir an olsun düşmediği 2024 senesini değerlendirdi.
Ardından tahmin edersiniz ki konu yeniden Hadise'ye geldi! "Hadise ile yaşananlar sır değil. Bazı bölümleri hariç hatırlanacak şeyler. Ama anlatılış şekli enteresan. Artık gülüp geçiyorum. Müzik piyasasında yıllar içinde birçok isimle kader birliğimiz oldu. Arada birçok hadise yaşandı." diyen Akçıl gündeme damga vuran ifadeler kullandı.
"Anlatanlar olur olmaz, ben de bir kara kutuyum. Geçmişi çok deşmiyorum, deşsem sıkıntı olur. İlişkilerimin arkasından konuşmadım, hep iyi bahsediyorum. Benimle küs olmaları beni sevdiklerini bilmemi, benim de onları sevmiş olmamı değiştirmiyor. Sonuçta ben kimseye kötülük yapmadım, gençlik hataları diyorum bunlara." diyerek Hadise ile yaşadıklarını 'gençlik hatası' olarak adlandıran Akçıl'ın bu sözleri düşündürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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