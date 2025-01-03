Yine Konuşmadan Duramadı: Sinan Akçıl'dan Hadise'nin Sözlerine Olay Yaratan "Gençlik Hatası" Cevabı!

Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize'nin Yılbaşı Özel programına konuk olan Sinan Akçıl yine açıklamalarıyla gündeme oturdu. Bir süre önce Hadise'nin anlattıkları yüzünden eski defterler açılmış ve Akçıl'ı aşk hayatıyla yeniden anmıştık hatırlarsanız. Bu sefer de 'Magazinden kurtulma çabam yok' diyerek çok konuşulan sözlere imza atan isim yine ifadeleriyle merak uyandırdı. 'Geçmişi çok deşmiyorum, deşsem sıkıntı olur.' diyen Akçıl'ın o sözleri gündeme damga vurdu! Gelin detaylara birlikte bakalım!