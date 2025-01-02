Demek Bu Yüzden Şarkı Çıkarmıyormuş: Karaokede Kendi Şarkısını Söyleyen Rihanna Defalarca Kez Detone Oldu!

Rihanna, müziği, moda anlayışı ve şimdilerde kurduğu minik ailesiyle şarkıcılığın çok ötesine geçmiş isimlerden biri. Şarkıcılık kariyerine ara verse de şimdilerde de adından gerek markası gerek de birbirinden tatlı oğullarıyla bahsettiren isim tüm ilgiyi yine kendisinde toplamayı başarıyor. Geçtiğimiz sene yılların ardından sahneye çıkan, fakat bunu da Hindistan'ın en zengin ailesi için yapan Rihanna tepkilerle karşılaşmıştı. Hayranlarını uzun süredir müziğinden mahrum bırakan şarkıcının bir karaoke mekanında kendi şarkısını seslendirdiği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.