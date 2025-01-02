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Demek Bu Yüzden Şarkı Çıkarmıyormuş: Karaokede Kendi Şarkısını Söyleyen Rihanna Defalarca Kez Detone Oldu!

Demek Bu Yüzden Şarkı Çıkarmıyormuş: Karaokede Kendi Şarkısını Söyleyen Rihanna Defalarca Kez Detone Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.01.2025 - 20:32

Rihanna, müziği, moda anlayışı ve şimdilerde kurduğu minik ailesiyle şarkıcılığın çok ötesine geçmiş isimlerden biri. Şarkıcılık kariyerine ara verse de şimdilerde de adından gerek markası gerek de birbirinden tatlı oğullarıyla bahsettiren isim tüm ilgiyi yine kendisinde toplamayı başarıyor. Geçtiğimiz sene yılların ardından sahneye çıkan, fakat bunu da Hindistan'ın en zengin ailesi için yapan Rihanna tepkilerle karşılaşmıştı. Hayranlarını uzun süredir müziğinden mahrum bırakan şarkıcının bir karaoke mekanında kendi şarkısını seslendirdiği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Rihanna genç yaşta başladığı müzik kariyerinde dünya çapında bir fenomen haline gelirken, aynı zamanda kendi markalarını yaratıp, güzellik ve moda dünyasında da kendine güçlü bir yer edinmeyi başarmış isimlerden.

Rihanna genç yaşta başladığı müzik kariyerinde dünya çapında bir fenomen haline gelirken, aynı zamanda kendi markalarını yaratıp, güzellik ve moda dünyasında da kendine güçlü bir yer edinmeyi başarmış isimlerden.

Şimdilerde kendisini ASAP Rocky ile kurduğu minik ailesiyle ve kapleri ısıtan paylaşımlarıyla ansak da kendisi bir zamanlar müzik sektöründe bomba etkisi yaratmış şarkıcılardan biri.

Şimdilerde kendisini ASAP Rocky ile kurduğu minik ailesiyle ve kapleri ısıtan paylaşımlarıyla ansak da kendisi bir zamanlar müzik sektöründe bomba etkisi yaratmış şarkıcılardan biri.

2017 senesinde adım attığı kozmetik dünyasında da adını altın harflerle kazımayı başaran isim şimdilerde girişimleriyle adından bahsettiriyor olsa da hayranlarını bu süreçte bir hayli hayal kırıklığına uğratıyor.

2017 senesinde adım attığı kozmetik dünyasında da adını altın harflerle kazımayı başaran isim şimdilerde girişimleriyle adından bahsettiriyor olsa da hayranlarını bu süreçte bir hayli hayal kırıklığına uğratıyor.

2024 senesinde dünyanın en zengin ailelerinden birinin düğünü için müziğe ve sahnelere verdiği arayı bir anda kapatan Rihanna bu süreçte konser karşılığında aldığı ücretle sevenlerinin tepkisiyle baş başa kalmıştı.

2024 senesinde dünyanın en zengin ailelerinden birinin düğünü için müziğe ve sahnelere verdiği arayı bir anda kapatan Rihanna bu süreçte konser karşılığında aldığı ücretle sevenlerinin tepkisiyle baş başa kalmıştı.

Süreki ortaya çıkan "müziğe devam edecek" iddiaları kimilerine ümit olmaya devam ederken kendisinin neden şarkı çıkartmadığı da büyük merak konusu oluyordu.

Süreki ortaya çıkan "müziğe devam edecek" iddiaları kimilerine ümit olmaya devam ederken kendisinin neden şarkı çıkartmadığı da büyük merak konusu oluyordu.
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Geçtiğimiz günlerde bir karaoke barda görüntülenen Rihanna'nın "Needed Me" isimli parçasını seslendirirken defalarca kez detone olduğu anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Geçtiğimiz günlerde bir karaoke barda görüntülenen Rihanna'nın "Needed Me" isimli parçasını seslendirirken defalarca kez detone olduğu anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gelin önce o anları birlikte izleyelim 👇

Bu görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından Rihanna'nın müziğe ara verme nedeni olarak yoruldu!

Bu görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından Rihanna'nın müziğe ara verme nedeni olarak yoruldu!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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