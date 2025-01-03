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Yılbaşı Geceleri Kabusa Döndü: Otoparkta Çıkan Kavgada Çinli Adamın Üzerine “I Love You” Diyerek Yürüdü

Yılbaşı Geceleri Kabusa Döndü: Otoparkta Çıkan Kavgada Çinli Adamın Üzerine “I Love You” Diyerek Yürüdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2025 - 12:54

Yılbaşı gecesi yaşanan olay geceyi kabusa çevirdi. 10 yıldır Türkiye’de yaşadığını söyleyen Çinli Shaohuai Ren, iki kız arkadaşıyla yılbaşını İstanbul Beyoğlu’nda yer alan bir AVM’deki mekanda kutlamış, 00.55 sularında da eve dönmek için araçlarına geçmişti. Otoparkta ters yönden girdiği iddia edilen kadın sürücü ile yol kavgasına tutuşmaları sonucu gereksiz gerginlik yaşandı. Tartışma üzerine kadının yanındaki adam araçtan inerek Ren’in üzerine yürüdü.

Kaynak: DHA

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Ren’in kayıt aldığını gören adam kendi de kaydı başlattı ve “Arabadan in, i love you” sözleri dikkat çekti.

Ren’in kayıt aldığını gören adam kendi de kaydı başlattı ve “Arabadan in, i love you” sözleri dikkat çekti.

Araçtaki kadın ise “Taciz ediyorlar imdat polis yok mu” diye bağırıyordu. Ren olanlar üzerine “İstiyorsanız kendiniz polisi arayın” dedi.

Araçtaki kadın ise “Taciz ediyorlar imdat polis yok mu” diye bağırıyordu. Ren olanlar üzerine “İstiyorsanız kendiniz polisi arayın” dedi.

İşte o anlar 👇

Olay sonrası açıklama 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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