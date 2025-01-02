Köy Muhtarını Sahte Savcı ve Jandarma Tuzağına Düşürdüler!

Kars’ın Kağızman ilçesinde köy muhtarı Suat Altun kendini savcı ve jandarma komutanı olarak tanıtan dolandırıcıların kurbanı oldu. Telefonla saatlerce kandırılan Altun eşini ve köy azasını da şüphelilere güvenmesine neden olan bir oyun içinde buldu. Tarlada çalışırken başlayan telefon trafiği Altun’un 110 bin 950 TL’sini şüphelilerin hesabına göndermesiyle sonuçlandı. Gerçek jandarmayı görmek için köyüne döndüğünde ise her şeyin bir yalan olduğunu anladı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada 7 şüpheliden sadece biri tutuklandı.

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