Köy Muhtarını Sahte Savcı ve Jandarma Tuzağına Düşürdüler!
Köy Muhtarını Sahte Savcı ve Jandarma Tuzağına Düşürdüler!
Kars’ın Kağızman ilçesinde köy muhtarı Suat Altun kendini savcı ve jandarma komutanı olarak tanıtan dolandırıcıların kurbanı oldu. Telefonla saatlerce kandırılan Altun eşini ve köy azasını da şüphelilere güvenmesine neden olan bir oyun içinde buldu. Tarlada çalışırken başlayan telefon trafiği Altun’un 110 bin 950 TL’sini şüphelilerin hesabına göndermesiyle sonuçlandı. Gerçek jandarmayı görmek için köyüne döndüğünde ise her şeyin bir yalan olduğunu anladı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada 7 şüpheliden sadece biri tutuklandı.
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Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Karaboncuk köyü yankıları süren bir dolandırıcılık olayıyla gündemde.
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Halk TV'den Ramazan Süzen'in haberine göre; Köy muhtarı Suat Altun tarlasında çalıştığı sırada telefonla arayan dolandırıcılar tarafından saatlerce yönlendirilerek Ziraat Bankası’ndaki 110 bin 950 TL’sini şüphelilere kaptırdı.
Kendilerini savcı ve jandarma komutanı olarak tanıtan şebeke muhtarın eşini ve köy azasını da planlarına dahil ederek güven kazanmayı başardı.
Şüphelilere parayı gönderdikten sonra bir daha ulaşamayan Altun gerçeği fark edip savcılığa başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürerken dosyada adı geçen 7 şüpheliden sadece biri tutuklandı.
Altun başına gelen olayı şu sözlerle anlattı: "Bana Ziraat Bankası hesabımda 110.950 TL para olduğunu, ilçe genelinde köy muhtarlarının dolandırıldığını, benim paramın da dolandırıcılar tarafından alınmış olabileceğini, alınmadıysa paranın güvenliğini sağlamak için kendisinin söyleyeceği banka hesabına bu parayı göndermem gerektiğini söyledi.''
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''Yaklaşık 5 saat boyunca beni telefonda tuttular, eşimi telefonla aradılar. Eşimle konuştuğumda jandarmalarının evde olduğunu ve çay ikram ettiğini söyledi. Gözümle görmek için köye giderek bakmak istedim. Köyün girişinde beklememi jandarmaların gelerek beni oradan alacaklarını söylediler. 2 saat bekledikten sonrasa eve gidip baktığımda evde jandarmalar yoktu. Eşime sorduğumda kendisini arayan şahısların evde jandarma olduğunu söylemesini istedikleri için evde jandarma olduğunu söylemiş."
"Sabah beni ilk aradıklarında azam olup olmadığını sordular. Ben de Cemil A.'nın ismini verdim. Onlarda Cemil'in savcı tarafından çağrıldığını ve adliyeye gitmesi gerektiğini söylediler. Beni defalarca Cemil ile görüştürdüler. Cemil ile konuştuğumuzda bana adliyede olduğunu ve savcı ile görüştüğünü söyledi. Ben eşimin ve Cemil'in beni arayan şahısları doğrular şekilde benimle konuşmaları nedeniyle beni arayan kişilere güvenmek zorunda kaldım"
Dolandırıcılık mağduru Altun o parayla ev alma hayali kurduğunu ancak yaşadığı kaybın hem maddi hem de manevi yıkıcı olduğunu belirtti.
Öte yandan benzer yöntemlerle Muş’ta bir başka muhtarın da 34 bin dolar dolandırıldığı öğrenildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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