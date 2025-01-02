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Kürşad Zorlu AK Parti’ye mi Katılacak? İsmail Saymaz Kulislerde Konuşulanı Paylaştı

Kürşad Zorlu AK Parti’ye mi Katılacak? İsmail Saymaz Kulislerde Konuşulanı Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.01.2025 - 16:27

İYİ Parti’nin bir dönem sözcülüğünü ve genel başkan yardımcılığını yapan Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Zorlu’nun istifası “AK Parti’ye mi geçecek?” sorularını beraberinde getirdi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla “Zorlu, AK Parti’ye geçecek” iddialarının kuvvetlenmesine neden oldu.

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Kürşad Zorlu, üst düzey görevlerde bulunduğu İYİ Parti’den istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından paylaşan Zorlu, açıklamasında partisine sitemde de bulundu.

Kürşad Zorlu, üst düzey görevlerde bulunduğu İYİ Parti’den istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından paylaşan Zorlu, açıklamasında partisine sitemde de bulundu.

İstifasının ardından başka partilere geçeceğine dair iddiaların da artacağını öngören Zorlu, açıklamasında bu iddialara kapıları kapattı.

İstifasının ardından başka partilere geçeceğine dair iddiaların da artacağını öngören Zorlu, açıklamasında bu iddialara kapıları kapattı.

Zorlu açıklamasında  “Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir” dedi.

Ancak Zorlu'nun açıklaması ikna etmemiş olacak ki kulislerde "Kürşad Zorlu, AK Partiye mi geçecek?" sorusu yankılanmaya başladı.

Ancak Zorlu'nun açıklaması ikna etmemiş olacak ki kulislerde "Kürşad Zorlu, AK Partiye mi geçecek?" sorusu yankılanmaya başladı.

Gazeteci İsmail Saymaz da bu iddiaları sosyal medya hesabı X'ten dile getirdi. Saymaz, İYİ Parti kulislerinde Zorlu'nun AK Parti'ye katılacağının konuşulduğunu ileri sürdü.

Gazeteci İsmail Saymaz da bu iddiaları sosyal medya hesabı X'ten dile getirdi. Saymaz, İYİ Parti kulislerinde Zorlu'nun AK Parti'ye katılacağının konuşulduğunu ileri sürdü.

Saymaz'ın paylaşımı şöyle:

Saymaz'ın paylaşımı şöyle:
twitter.com

'Kürşad Zorlu’yu 10 gün önce arayıp istifa edeceği ve AK Parti’ye katılacağı iddialarını sormuştum.

Şiddetle reddetmişti.

Bugün istifa etti.

İyi Partililer “Biz bu istifayı bekliyorduk” diyorlar. Zorlu’nun AK Parti’ye geçeceğini düşünüyorlar.'

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Saymaz'ın paylaşımına gelen yorumlardan bir kısmı ise şöyle oldu:

Saymaz'ın paylaşımına gelen yorumlardan bir kısmı ise şöyle oldu:
twitter.com

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twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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