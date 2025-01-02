Kürşad Zorlu AK Parti’ye mi Katılacak? İsmail Saymaz Kulislerde Konuşulanı Paylaştı
Kürşad Zorlu AK Parti’ye mi Katılacak? İsmail Saymaz Kulislerde Konuşulanı Paylaştı
İYİ Parti’nin bir dönem sözcülüğünü ve genel başkan yardımcılığını yapan Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Zorlu’nun istifası “AK Parti’ye mi geçecek?” sorularını beraberinde getirdi.
Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla “Zorlu, AK Parti’ye geçecek” iddialarının kuvvetlenmesine neden oldu.
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Kürşad Zorlu, üst düzey görevlerde bulunduğu İYİ Parti’den istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından paylaşan Zorlu, açıklamasında partisine sitemde de bulundu.
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İstifasının ardından başka partilere geçeceğine dair iddiaların da artacağını öngören Zorlu, açıklamasında bu iddialara kapıları kapattı.
Ancak Zorlu'nun açıklaması ikna etmemiş olacak ki kulislerde "Kürşad Zorlu, AK Partiye mi geçecek?" sorusu yankılanmaya başladı.
Gazeteci İsmail Saymaz da bu iddiaları sosyal medya hesabı X'ten dile getirdi. Saymaz, İYİ Parti kulislerinde Zorlu'nun AK Parti'ye katılacağının konuşulduğunu ileri sürdü.
Saymaz'ın paylaşımı şöyle:
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Saymaz'ın paylaşımına gelen yorumlardan bir kısmı ise şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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