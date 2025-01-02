Kürşad Zorlu AK Parti’ye mi Katılacak? İsmail Saymaz Kulislerde Konuşulanı Paylaştı

İYİ Parti’nin bir dönem sözcülüğünü ve genel başkan yardımcılığını yapan Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Zorlu’nun istifası “AK Parti’ye mi geçecek?” sorularını beraberinde getirdi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla “Zorlu, AK Parti’ye geçecek” iddialarının kuvvetlenmesine neden oldu.