İYİ Parti'de Deprem! Kürşad Zorlu İstifa Ettiğini Sosyal Medya Hesabından "Veda Vakti" Sözleriyle Duyurdu
İYİ Parti'de Deprem! Kürşad Zorlu İstifa Ettiğini Sosyal Medya Hesabından "Veda Vakti" Sözleriyle Duyurdu
İYİ Parti Sözcülüğü ve Genel Başkan Yardımcılığı yapan son olarak da Ankara Milletvekili olan Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabı X’ten “Veda vakti” başlığıyla bir açıklama yayımlayarak istifa ettiğini duyurdu.
Zorlu açıklamasında Zorlu, 'Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım.' ifadelerini kullandı.
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2022 yılından bu yana İYİ Parti’de etkin bir rol oynayan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu istifa etti.
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Partinin sözcülüğü ve genel başkan yardımcılığı görevlerinden bulunan Zorlu, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.
“Veda vakti” sözleriyle paylaşım yaptı.
"Bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım."
"Polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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