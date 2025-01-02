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İYİ Parti'de Deprem! Kürşad Zorlu İstifa Ettiğini Sosyal Medya Hesabından "Veda Vakti" Sözleriyle Duyurdu

İYİ Parti'de Deprem! Kürşad Zorlu İstifa Ettiğini Sosyal Medya Hesabından "Veda Vakti" Sözleriyle Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.01.2025 - 12:30

İYİ Parti Sözcülüğü ve Genel Başkan Yardımcılığı yapan son olarak da Ankara Milletvekili olan Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabı X’ten “Veda vakti” başlığıyla bir açıklama yayımlayarak istifa ettiğini duyurdu. 

Zorlu açıklamasında Zorlu, 'Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım.' ifadelerini kullandı.

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2022 yılından bu yana İYİ Parti’de etkin bir rol oynayan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu istifa etti.

2022 yılından bu yana İYİ Parti’de etkin bir rol oynayan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu istifa etti.

Partinin sözcülüğü ve genel başkan yardımcılığı görevlerinden bulunan Zorlu, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Partinin sözcülüğü ve genel başkan yardımcılığı görevlerinden bulunan Zorlu, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

“Veda vakti” sözleriyle paylaşım yaptı.

“Veda vakti” sözleriyle paylaşım yaptı.
twitter.com

Zorlu, paylaşımda  'Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ PARTİ ile olan resmi bağımı noktalıyorum” ifadelerine yer verdi. 

Açıklaması şöyle devam etti 👇

"Bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım."

"Bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım."

'Veda Vakti… Aziz Milletimin yüksek dikkatine; Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm. Bu hedef ve şuurla, davete icabet ederek, 19 Kasım 2022 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm. 

Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım.'

"Polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir.

"Polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir.

'Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ PARTİ ile olan resmi bağımı noktalıyorum. 

Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emektar fertlerine yürekten teşekkür ediyorum. Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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