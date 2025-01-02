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Kürşad Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında? Kürşad Zorlu İYİ Parti'den Neden İstifa Etti?

Kürşad Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında? Kürşad Zorlu İYİ Parti'den Neden İstifa Etti?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 12:54

Kürşad Zorlu, bir dönem İYİ Parti Sözcülüğü ve Genel Başkan Yardımcılığı'nı üstlenmişti. Son seçimlerde Ankara Milletvekili olan Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Zorlu, Habertürk'teki köşe yazılarıyla tanındı, kariyeri boyunca pek çok gazete ve dergide çalıştı. Çeşitli televizyon kanallarında yorumculuk da yapan Zorlu'nun istifası herkesi şaşırttı.

Peki Kürşad Zorlu kimdir, neden istifa etti?

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Kürşad Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında?

Kürşad Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında?

İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran Kürşad Zorlu, İYİ Parti'nin üst düzey yönetim kadrosunda yer almıştı. Bir dönem İYİ Parti Sözcülüğü ve Genel Başkan Yardımcılığı yapan Zorlu, son olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili olarak seçilmişti. 

Kürşad Zorlu, 1977 yılında Yozgat'ın Yörük ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimine kadar Yozgat'ta yaşayan Zorlu, lisans eğitimi için Konya'ya gitti.

Kürşad Zorlu'nun babası, MHP'den 1994-2004 yıllarında Yerköy belediye başkanlığı yapmış olan Bahri Zorlu'dur.

Kürşad Zorlu Eğitim Hayatı

Kürşad Zorlu Eğitim Hayatı

Kürşad Zorlu, 1998 senesinde Konya Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Daha sonra, Kamu Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Zorlu, 2009 senesinde ''Örgütlerin Demokratik Yönetim Sürecin Karşılaştığı Sorunlar ve Bir Uygulama'' isimli teziyle doktorasını yaptı. 

Sağlık Bakanlığı'nda basın ve halkla ilişkiler müşaviri olarak çalışan Zorlu, daha sonra PTT'de uzman ve genel müdür danışmanı olarak görev almaya başladı.

Kürşad Zorlu Çalışma Hayatı

Kürşad Zorlu Çalışma Hayatı

Yönetim ve strateji alanında doçent olan Zorlu, bir dönem Ahi Evran Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalıştı. Yapay zeka yöntemleriyle ilgili iddialı çalışmalara imza atan isim Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde profesör ve ana bilim dalı başkanı oldu.

2019 senesinde Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekan olan Zorlu, Türkistan ve diğer Avrasya bölgeleriyle ilgili birçok makale kaleme aldı.

Kürşad Zorlu Siyasi Hayatı

Kürşad Zorlu Siyasi Hayatı

2020 yılından Habertürk'te köşe yazarlığı yapan profesör, ilk olarak 19 Ekim 2022 tarihinde İYİ Parti'ye katıldı. 

TBMM grup toplantısında İYİ Parti'ye katılan Zorlu, aynı gün İYİ Parti Sözcüsü ve genel başkan başdanışmanlığı görevlerini de üstlendi.

Kürşad Zorlu Neden İstifa Etti?

Kürşad Zorlu Neden İstifa Etti?

Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Zorlu, 'Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. __Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım.' açıklamasında bulundu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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