Kürşad Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında? Kürşad Zorlu İYİ Parti'den Neden İstifa Etti?
Kürşad Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında? Kürşad Zorlu İYİ Parti'den Neden İstifa Etti?
Kürşad Zorlu, bir dönem İYİ Parti Sözcülüğü ve Genel Başkan Yardımcılığı'nı üstlenmişti. Son seçimlerde Ankara Milletvekili olan Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Zorlu, Habertürk'teki köşe yazılarıyla tanındı, kariyeri boyunca pek çok gazete ve dergide çalıştı. Çeşitli televizyon kanallarında yorumculuk da yapan Zorlu'nun istifası herkesi şaşırttı.
Peki Kürşad Zorlu kimdir, neden istifa etti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kürşad Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kürşad Zorlu Eğitim Hayatı
Kürşad Zorlu Çalışma Hayatı
Kürşad Zorlu Siyasi Hayatı
Kürşad Zorlu Neden İstifa Etti?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın