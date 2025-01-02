Kürşad Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında? Kürşad Zorlu İYİ Parti'den Neden İstifa Etti?

Yönetim ve strateji alanında doçent olan Zorlu, bir dönem Ahi Evran Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalıştı. Yapay zeka yöntemleriyle ilgili iddialı çalışmalara imza atan isim Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde profesör ve ana bilim dalı başkanı oldu.

2019 senesinde Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekan olan Zorlu, Türkistan ve diğer Avrasya bölgeleriyle ilgili birçok makale kaleme aldı.