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Kritik Görüşme: Devlet Bahçeli ve DEM Parti Heyeti Bir Araya Geldi

Kritik Görüşme: Devlet Bahçeli ve DEM Parti Heyeti Bir Araya Geldi

MHP DEM Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.01.2025 - 15:27

Merakla beklenen DEM Parti heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’deki görüşmesi başladı. DEM Parti heyetinde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile birlikte Ahmet Türk de yer aldı.

İşte kritik görüşmeden ilk görüntüler 👇

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DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde İmralı’ya giderek terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüştürme gerçekleştirmişti.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde İmralı’ya giderek terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüştürme gerçekleştirmişti.

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir görüşme gerçekleştirdi ve süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir görüşme gerçekleştirdi ve süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.

DEM Parti heyetinin ikinci görüşmesi ise açıklamalarıyla yeni süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu.

DEM Parti heyetinin ikinci görüşmesi ise açıklamalarıyla yeni süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu.

Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan’a, Bahçeli ile yapılan görüşmede geçtiğimiz günlerde yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de eşlik etti.

Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan’a, Bahçeli ile yapılan görüşmede geçtiğimiz günlerde yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de eşlik etti.

Kritik görüşmeden ilk görüntüler 👇

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DEM Parti heyeti, kısa sürede AK Parti ve CHP ile de görüşme gerçekleştirecek.

DEM Parti heyeti, kısa sürede AK Parti ve CHP ile de görüşme gerçekleştirecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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