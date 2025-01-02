Siyasette Sürpriz Görüşme: DEM Partililer, Devlet Bahçeli ile Görüşecek
Siyasette Sürpriz Görüşme: DEM Partililer, Devlet Bahçeli ile Görüşecek
DEM Parti'li Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek. Sürpriz görüşme saat 15.00'te yapılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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