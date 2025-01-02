Rasim Ozan Kütahyalı Devlet Bahçeli'nin Doğum Gününü Kürtçe Kutladı
Rasim Ozan Kütahyalı Devlet Bahçeli'nin Doğum Gününü Kürtçe Kutladı
22 Ekim 2024 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunması pek çok kişiye göre ikinci çözüm süreci olarak değerlendirildi. Bu süreçte Öcalan DEM Parti heyetiyle görüştü, karşılıklı teşekkürler geldi, ardından DEM heyeti Bahçeli ile de bir toplantı yaptı. Yeni süreci heyecanla izleyenlerin arasında da Rasim Ozan Kütahyalı geliyor. Ünlü yorumcu Devlet Bahçeli'nin doğum gününü coşkuyla ve Kürtçe kutladı.
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Devlet Bahçeli'nin DEM Parti açılımından en mutlu olan kişilerin başında Rasim Ozan Kütahyalı geliyor.
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Kütahyalı hızını alamayıp doğum günü 1 Ocak olan MHP liderini de şu sözlerle övdü.
17 milyon Kürt yurttaşın Bahçeli'ye seslendiği de bir diğer iddiasıydı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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