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Optimar Araştırdı: 2024’ün En Kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu Oldu

Optimar Araştırdı: 2024’ün En Kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu Oldu

Kemal Kılıçdaroğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.01.2025 - 15:02

Optimar Araştırma, Türkiye’de 2024 yılının enlerini araştırdı. Şirketin yaptığı araştırmaya göre 2024 yılının kaybedeni eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. İkinci sırada yüzde 21.3 ile Dilan Polat, üçüncü sırada yüzde 18.4 ile Meral Akşener yer aldı.

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Optimar Araştırma, 2025 yılının ilk günlerinde geçtiğimiz yılın enlerini açıkladı.

Optimar Araştırma, 2025 yılının ilk günlerinde geçtiğimiz yılın enlerini açıkladı.

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir

Optimar anketine katılanların yüzde 25,6’sı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yılın kaybedeni olarak seçti.

Optimar anketine katılanların yüzde 25,6’sı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yılın kaybedeni olarak seçti.

Kılıçdaroğlu’nu kara para aklama iddiasıyla tutuklanan magazin dünyasının dikkat çeken ismi Dilan Polat takip etti.

Kılıçdaroğlu’nu kara para aklama iddiasıyla tutuklanan magazin dünyasının dikkat çeken ismi Dilan Polat takip etti.

Araştırmada Meral Akşener üçüncü olurken, Beşşar Esad, Joe Biden ve Recep Tayyip Erdoğan da sıralamadaki diğer isimler oldu.

Araştırmada Meral Akşener üçüncü olurken, Beşşar Esad, Joe Biden ve Recep Tayyip Erdoğan da sıralamadaki diğer isimler oldu.

Ayrıca yapılan araştırmada, Diyarbakır’da hayatını kaybeden Narin Güran cinayeti “yılın olayı” oldu.

Ayrıca yapılan araştırmada, Diyarbakır’da hayatını kaybeden Narin Güran cinayeti “yılın olayı” oldu.
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Yerel seçimler, Alper Gezeravcı’nın uzaya çıkışı ve “Yenidoğan Skandalı” da yılın olayları arasında yer aldı.

Yerel seçimler, Alper Gezeravcı’nın uzaya çıkışı ve “Yenidoğan Skandalı” da yılın olayları arasında yer aldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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En kaybeden T.C halkı

Osman Elmallı

kılıçdaroğlu değil siz kaybettiniz

ipimle kuşağım

pkk ile müzakere edilmeye başlandığı için sen de kaybettin be trollcüm

Sebastos Ozius

Firma yandaş olacak ki "Yenidoğan Çetesi"ni görmezden gelmişler. Ulan bundan büyük olay, bundan büyük kötülük mü var?