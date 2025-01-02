"Fergio House" Operasyonunda Tutuklanmıştı: Ferhat Günay Yılbaşında da Parti Düzenledi
"Fergio House" Operasyonunda Tutuklanmıştı: Ferhat Günay Yılbaşında da Parti Düzenledi
Geçtiğimiz yıl “Fergio House” olarak bilinen oluşuma polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiş ve Fergio House'un kurucusu olarak bilinen Ferhat Günay dahil birçok gözaltına alınmıştı. Mayıs ayında cezaevinden tahliye olan Ferhat Günay’ın yılbaşında da parti düzenlediği ortaya çıktı. Büyükçekmece’deki bir villada düzenlenen partide yüzü maskeli 200 kişi katıldı. Sabaha kadar süren partide havai fişek gösterisi de yapıldı.
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Fergio House ismi geçtiğimiz yıl polis ekiplerinin yaptığı operasyonla tanınmıştı. Müstehcen içerikli parti düzenlediği iddiasıyla organizasyonun kurucusu Ferhat Günay dahil 19 kişi gözaltına alınmış ve Günay tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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20 Mayıs 2024'te cezaevinden tahliye olan Günay, bu yılbaşında da İstanbul Büyükçekmece’de parti düzenledi.
31 Aralık gecesi 200 kişinin katıldığı yılbaşı partisine misafirler maske ile geldi ve dansçılar sahne aldı.
Fergio House yılbaşı parisinden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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