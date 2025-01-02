"Fergio House" Operasyonunda Tutuklanmıştı: Ferhat Günay Yılbaşında da Parti Düzenledi

Geçtiğimiz yıl “Fergio House” olarak bilinen oluşuma polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiş ve Fergio House'un kurucusu olarak bilinen Ferhat Günay dahil birçok gözaltına alınmıştı. Mayıs ayında cezaevinden tahliye olan Ferhat Günay’ın yılbaşında da parti düzenlediği ortaya çıktı. Büyükçekmece’deki bir villada düzenlenen partide yüzü maskeli 200 kişi katıldı. Sabaha kadar süren partide havai fişek gösterisi de yapıldı.