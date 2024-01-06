Araban Çok Güzelmiş! ‘Fergio House’ Çetesinin Milyonluk Parti Evi Görüntülendi

Kendilerine ‘Fergio House’ diyen bir gruba, sosyal medyadan cinsel içerikli görüntüler paylaştığı sebebiyle operasyon yapılmış ve çete lideri olduğu iddia edilen Ferhat Günay ve kardeşi Serhat Günay tutuklanmıştı. Grubun parti için kullandığı lüks evin görüntüleri ortaya çıktı.