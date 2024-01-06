Araban Çok Güzelmiş! ‘Fergio House’ Çetesinin Milyonluk Parti Evi Görüntülendi
Araban Çok Güzelmiş! ‘Fergio House’ Çetesinin Milyonluk Parti Evi Görüntülendi
Kendilerine ‘Fergio House’ diyen bir gruba, sosyal medyadan cinsel içerikli görüntüler paylaştığı sebebiyle operasyon yapılmış ve çete lideri olduğu iddia edilen Ferhat Günay ve kardeşi Serhat Günay tutuklanmıştı. Grubun parti için kullandığı lüks evin görüntüleri ortaya çıktı.
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‘Fergio House’ ismi ilk kez Taksim’de dolar dağıtan onlyfans üyeleriyle duyulmuştu.
‘Fergio House’, lüks partiler vererek sosyal medyadan cinsel içerikli görüntüler paylaşıyordu.
Polis ekiplerinin operasyonu sonrasında grubun kurucusu olan Ferhat Günay ve kardeşi Serhat Günay tutuklanmıştı.
Ferhat Günay, ‘araban çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz acaba?’ akımı ile çektiği videoda grubun lüks evi görüntülenmiş oldu.
İşte Fergio House isimli çetenin milyon liralık lüks parti evi 👇
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