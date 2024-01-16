Görüş Bildir
Haberler
Gündem
‘Fergie House’ Detayları: Partilerine Giriş Biletleri 300 Bin Liraya Kadar Çıkıyormuş

‘Fergie House’ Detayları: Partilerine Giriş Biletleri 300 Bin Liraya Kadar Çıkıyormuş

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.01.2024 - 11:31 Son Güncelleme: 16.01.2024 - 11:44

OnlyFans isimli site üzerinden içerikler paylaşan ve kendilerine ‘Fergie House’ diyen bir grup, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanmıştı. Grubun kurucusu olduğu iddia edilen ve kendilerini mimar olarak tanıtan ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat Günay ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Fergie House’un düzenlediği partiler için sattığı bilet fiyatları 300 bin liraya kadar çıkıyormuş. Ayrıca operasyon CİMER’e yapılan bir şikayet sonrasında yapılmış.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fergie House isimli grup, adını ilk kez İstiklal Caddesi’nde dolar dağıtması sonrasında duyurmuştu.

Fergie House isimli grup, adını ilk kez İstiklal Caddesi’nde dolar dağıtması sonrasında duyurmuştu.

Grubun, OnlyFans isimli sitede içerik paylaştığı ve kalabalık partiler düzenlediği tespit edilmişti.

Grubun, OnlyFans isimli sitede içerik paylaştığı ve kalabalık partiler düzenlediği tespit edilmişti.

Sabah Gazetesi’nden Ceyhan Toprak ve Armağan Yılmaz’ın haberine göre; grubun kurucularından olan Serhat Günay'ın aslında uzman çavuş olduğu, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda 2016-2019 yılları arasında görev yaptığı, 15'i aşkın disiplin soruşturması geçirdiği ve sık sık disiplin cezası alan bir asker olması nedeniyle meslekten istifa ederek ayrılmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Ferhat-Serhat Günay ikiz kardeşlerin bir ağabeylerinin Manisa Kırkağaç'ta annesi ile birlikte yaşadığı, diğer ağabeylerinin ise Dubai'de yaşadığı öğrenildi.

Ferhat-Serhat Günay ikiz kardeşlerin bir ağabeylerinin Manisa Kırkağaç'ta annesi ile birlikte yaşadığı, diğer ağabeylerinin ise Dubai'de yaşadığı öğrenildi.

Ferhat Günay, TikTok'ta viral olan videoda Ferhat Günay, kirası 130 bin lira olan boğaz manzaralı evi kedileri için tuttuğunu iddia etmişti.

Ferhat Günay, TikTok'ta viral olan videoda Ferhat Günay, kirası 130 bin lira olan boğaz manzaralı evi kedileri için tuttuğunu iddia etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Toplam 19 kişinin gözaltına alındığı Fergie House operasyonun ise CİMER’e yapılan ihbarla başlatıldığı öğrenildi.

Toplam 19 kişinin gözaltına alındığı Fergie House operasyonun ise CİMER’e yapılan ihbarla başlatıldığı öğrenildi.

Dilekçede, Taksim İstiklal Caddesi'nde havaya dolar atan Onlyfans ekibinin bir villada uyuşturucu partisi vereceği, biletlerin 30 bin ile 300 bin TL arasında satıldığı ifade edildi.

Dilekçede, Taksim İstiklal Caddesi'nde havaya dolar atan Onlyfans ekibinin bir villada uyuşturucu partisi vereceği, biletlerin 30 bin ile 300 bin TL arasında satıldığı ifade edildi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?