‘Fergie House’ Detayları: Partilerine Giriş Biletleri 300 Bin Liraya Kadar Çıkıyormuş

OnlyFans isimli site üzerinden içerikler paylaşan ve kendilerine ‘Fergie House’ diyen bir grup, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanmıştı. Grubun kurucusu olduğu iddia edilen ve kendilerini mimar olarak tanıtan ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat Günay ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Fergie House’un düzenlediği partiler için sattığı bilet fiyatları 300 bin liraya kadar çıkıyormuş. Ayrıca operasyon CİMER’e yapılan bir şikayet sonrasında yapılmış.