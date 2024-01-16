‘Fergie House’ Detayları: Partilerine Giriş Biletleri 300 Bin Liraya Kadar Çıkıyormuş
OnlyFans isimli site üzerinden içerikler paylaşan ve kendilerine ‘Fergie House’ diyen bir grup, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanmıştı. Grubun kurucusu olduğu iddia edilen ve kendilerini mimar olarak tanıtan ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat Günay ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Fergie House’un düzenlediği partiler için sattığı bilet fiyatları 300 bin liraya kadar çıkıyormuş. Ayrıca operasyon CİMER’e yapılan bir şikayet sonrasında yapılmış.
Fergie House isimli grup, adını ilk kez İstiklal Caddesi’nde dolar dağıtması sonrasında duyurmuştu.
Grubun, OnlyFans isimli sitede içerik paylaştığı ve kalabalık partiler düzenlediği tespit edilmişti.
Sabah Gazetesi’nden Ceyhan Toprak ve Armağan Yılmaz’ın haberine göre; grubun kurucularından olan Serhat Günay'ın aslında uzman çavuş olduğu, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda 2016-2019 yılları arasında görev yaptığı, 15'i aşkın disiplin soruşturması geçirdiği ve sık sık disiplin cezası alan bir asker olması nedeniyle meslekten istifa ederek ayrılmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.