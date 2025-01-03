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İstanbul’u Dinliyorum: Bir İçerik Üreticisi Şehrin Sesini Birçok An ile Kayda Aldı

İstanbul’u Dinliyorum: Bir İçerik Üreticisi Şehrin Sesini Birçok An ile Kayda Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2025 - 14:48

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@anlatsal adlı Instagram hesabından içerikler üreten Eda adlı kadın, İstanbul’a dair yaptığı paylaşımıyla kısa sürede viral oldu. Büyülü şehrimiz İstanbul’u paylaşan herkes arka plana bir de müzik ekliyor. Ancak Eda adlı kadın şehrin sesine engel olmak istememişti. O anlara bayıldık. Gelin sizlerle yeniden bakalım.

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Şehrin birkaç farklı noktasından kayıt alan kadın, arka plandaki sesleri gizlememişti.

Şehrin birkaç farklı noktasından kayıt alan kadın, arka plandaki sesleri gizlememişti.

Hal böyle olunca şehrimizin sesi de ayrı bir etkileyicilik kattı.

Hal böyle olunca şehrimizin sesi de ayrı bir etkileyicilik kattı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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