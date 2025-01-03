İstanbul’u Dinliyorum: Bir İçerik Üreticisi Şehrin Sesini Birçok An ile Kayda Aldı

@anlatsal adlı Instagram hesabından içerikler üreten Eda adlı kadın, İstanbul’a dair yaptığı paylaşımıyla kısa sürede viral oldu. Büyülü şehrimiz İstanbul’u paylaşan herkes arka plana bir de müzik ekliyor. Ancak Eda adlı kadın şehrin sesine engel olmak istememişti. O anlara bayıldık. Gelin sizlerle yeniden bakalım.