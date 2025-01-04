2021’de Gittiği Kahveciye Yeniden Giderek Fiyatların Değişimini Kıyasladı

@mertgenco adlı Instagram hesabından ürettiği içeriklerle beğenileri toplayan Mert Genco, geçmişte çektiği ya da diğer içerik üreticilerinin çektiği videolara yansıyan fiyatlarla günümüzdeki fiyatları kıyaslıyor. Şimdiyse 2021’de gittiği bir kahve dükkanını yeniden ziyaret ettiği anları paylaştı. 2021’de bir kahve bir de kruvasan almıştı ve 30 TL ödemişti. Günümüzde ise ne kadar ödediğini az çok sizler de tahmin edersiniz. Gelin detaylara geçelim.