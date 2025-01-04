2021’de Gittiği Kahveciye Yeniden Giderek Fiyatların Değişimini Kıyasladı

@mertgenco adlı Instagram hesabından ürettiği içeriklerle beğenileri toplayan Mert Genco, geçmişte çektiği ya da diğer içerik üreticilerinin çektiği videolara yansıyan fiyatlarla günümüzdeki fiyatları kıyaslıyor. Şimdiyse 2021’de gittiği bir kahve dükkanını yeniden ziyaret ettiği anları paylaştı. 2021’de bir kahve bir de kruvasan almıştı ve 30 TL ödemişti. Günümüzde ise ne kadar ödediğini az çok sizler de tahmin edersiniz. Gelin detaylara geçelim.
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2021’de fişte de gördüğünüz üzere 30 TL ödeyen içerik üreticisi, 2025’te 210 TL ödedi.
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2021’deki asgari ücretle 94 tane alınabilirken, 2025’te yeni asgari ücret ile 105 tane alınabildiğini de söyledi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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