Dejavu Yaşamamızın Sebebini Evreni Dile Getirerek Parodileştiren İçerik Üreticisi “Acaba mı?” Dedirtti

@alimertcifci ve @tufekciogullari adlı Instagram birlikte içerikler üreten ikili, sosyal medyanın yeni yüzleri olmaya hazırlanıyor bizden söylemesi. İçerik üreticileri günden güne artarken mizahi yönden güçlü olanların kalıcı olduğunu görüyoruz. Daha yolun başındayken dahi güzel içeriklere sahip olan ikilinin dejavu konulu videosuna gelin birlikte bakalım.