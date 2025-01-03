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Dejavu Yaşamamızın Sebebini Evreni Dile Getirerek Parodileştiren İçerik Üreticisi “Acaba mı?” Dedirtti

Dejavu Yaşamamızın Sebebini Evreni Dile Getirerek Parodileştiren İçerik Üreticisi “Acaba mı?” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2025 - 15:52

İçerik Devam Ediyor

@alimertcifci ve @tufekciogullari adlı Instagram birlikte içerikler üreten ikili, sosyal medyanın yeni yüzleri olmaya hazırlanıyor bizden söylemesi. İçerik üreticileri günden güne artarken mizahi yönden güçlü olanların kalıcı olduğunu görüyoruz. Daha yolun başındayken dahi güzel içeriklere sahip olan ikilinin dejavu konulu videosuna gelin birlikte bakalım.

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Sizler de dejavu yaşamış hatta bazen dejavunun da dejavusunu yaşamış olabilirsiniz.

Sizler de dejavu yaşamış hatta bazen dejavunun da dejavusunu yaşamış olabilirsiniz.

İkili bu durumu evreni dile getirerek yorumlamıştı. Evrenin “Şu dünyayı 10 saniye geriye alsana” demesiyle işler karışıyordu.

İkili bu durumu evreni dile getirerek yorumlamıştı. Evrenin “Şu dünyayı 10 saniye geriye alsana” demesiyle işler karışıyordu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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