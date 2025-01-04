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Icardi Sevdalısı Tatlı Çocuk Narkozluyken Söyledikleriyle Güldürdü: “Sağ Bacağımı Icardi’ye Verelim mi?”

Icardi Sevdalısı Tatlı Çocuk Narkozluyken Söyledikleriyle Güldürdü: “Sağ Bacağımı Icardi’ye Verelim mi?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.01.2025 - 11:19

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Galatasaray’ın sevilen oyuncusu Icardi’nin yaşadığı sakatlık sevenlerini hüsrana uğratmıştı. Şimdiyse tatlı bir çocuğun narkozlu haliyle söyledikleri sosyal medya gündeminde. Icardi’ye olan sevgisini sözleriyle belli eden çocuğun o anlarına sizler de kahkahalarla eşlik edeceksiniz. Gelin detaylara bakalım.

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Narkoz etkisinde olan tatlı çocuk “Sağ bacağımı kullanmıyorum, Icardi’ye verelim mi?” demişti.

Narkoz etkisinde olan tatlı çocuk “Sağ bacağımı kullanmıyorum, Icardi’ye verelim mi?” demişti.

Yanındakileri güldüren çocuk olmayacağını duysa da bacağını verme isteğinde epey kararlıydı.

Yanındakileri güldüren çocuk olmayacağını duysa da bacağını verme isteğinde epey kararlıydı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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