İnşaat İzlemek Yalnızca Bizim Milli Sporumuz Değilmiş: İtalya’da Ödül Alanlar Bile Var!

İnşaat alanların önünden geçerken insanı etkileyen neyse bi’ kitlenip kaldığımız oluyor. Özellikle de ülkemizin yaşlı kesiminin favori aktivitesi bu diyebiliriz. İnşaat izleme aktivitesini öylesine benimsedik ki yalnızca bizim ülkemizde olan bir şey olduğunu düşünüyorduk. Ancak yanılmışız. Aslında İtalya’da da epey meşhurmuş. Gelin detaylara geçelim.