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İnşaat İzlemek Yalnızca Bizim Milli Sporumuz Değilmiş: İtalya’da Ödül Alanlar Bile Var!

İnşaat İzlemek Yalnızca Bizim Milli Sporumuz Değilmiş: İtalya’da Ödül Alanlar Bile Var!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.01.2025 - 13:42

İçerik Devam Ediyor

İnşaat alanların önünden geçerken insanı etkileyen neyse bi’ kitlenip kaldığımız oluyor. Özellikle de ülkemizin yaşlı kesiminin favori aktivitesi bu diyebiliriz. İnşaat izleme aktivitesini öylesine benimsedik ki yalnızca bizim ülkemizde olan bir şey olduğunu düşünüyorduk. Ancak yanılmışız. Aslında İtalya’da da epey meşhurmuş. Gelin detaylara geçelim.

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@nealakamelih adlı Instagram hesabından konuya dair bir video paylaşımı yapan içerik üreticisi dikkatleri çekmeyi başardı.

@nealakamelih adlı Instagram hesabından konuya dair bir video paylaşımı yapan içerik üreticisi dikkatleri çekmeyi başardı.

İtalya’da bu aktiviteyi yapanlara “Umarell” dendiğini ve fotoğrafta gördüğünüz kişinin “Yılın Umarell’i” ödülünü aldığını anlattı.

İtalya’da bu aktiviteyi yapanlara “Umarell” dendiğini ve fotoğrafta gördüğünüz kişinin “Yılın Umarell’i” ödülünü aldığını anlattı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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