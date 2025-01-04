Yaşarcan Kocaaslan’dan Yaşlıların Gaz Problemine Güldüren Parodi: “Hiçbir Şey Olmamış Gibi”

Yaşarcan Kocaaslan adlı sosyal medya hesaplarından içerikler üreten genç yetenek, yıldızı hemen parlayanlardan. Sosyal medyada içerik üretmeye başlamasıyla kısa sürede popüler hale gelen Kocaaslan, her paylaşımıyla bizleri güldürmeyi başarıyor. Gözlem gücüyle tespit üstüne tespit yapan genç yine şov yaptı. Gelin bu içeriğine birlikte bakalım.
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Dedenizle ya da büyükannelerinizle vakit geçirdiyseniz bilirsiniz ki gaz konusunda biraz rahattırlar.
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Kocaaslan da buna değinmişti. O anlarda insanın ne tepki vereceğini bilememesini harika yorumladı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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