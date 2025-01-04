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Yaşarcan Kocaaslan’dan Yaşlıların Gaz Problemine Güldüren Parodi: “Hiçbir Şey Olmamış Gibi”

Yaşarcan Kocaaslan’dan Yaşlıların Gaz Problemine Güldüren Parodi: “Hiçbir Şey Olmamış Gibi”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.01.2025 - 16:29

İçerik Devam Ediyor

Yaşarcan Kocaaslan adlı sosyal medya hesaplarından içerikler üreten genç yetenek, yıldızı hemen parlayanlardan. Sosyal medyada içerik üretmeye başlamasıyla kısa sürede popüler hale gelen Kocaaslan, her paylaşımıyla bizleri güldürmeyi başarıyor. Gözlem gücüyle tespit üstüne tespit yapan genç yine şov yaptı. Gelin bu içeriğine birlikte bakalım.

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Dedenizle ya da büyükannelerinizle vakit geçirdiyseniz bilirsiniz ki gaz konusunda biraz rahattırlar.

Dedenizle ya da büyükannelerinizle vakit geçirdiyseniz bilirsiniz ki gaz konusunda biraz rahattırlar.

Kocaaslan da buna değinmişti. O anlarda insanın ne tepki vereceğini bilememesini harika yorumladı.

Kocaaslan da buna değinmişti. O anlarda insanın ne tepki vereceğini bilememesini harika yorumladı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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